Coventia lanza Coventia Phone, una centralita en la nube que unifica llamadas, WhatsApp y email por 99€ - Coventia

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 21 de octubre de 2026.- Coventia, startup valenciana acelerada por Lanzadera, ha lanzado Coventia Phone, una plataforma que reúne en un mismo entorno la telefonía IP, WhatsApp y el correo electrónico. La compañía, que ya trabaja con más de 120 empresas clientes y está inscrita en el Registro de Operadores de la CNMC, ofrece la solución por 99 euros al mes y se dirige a pymes y empresas de servicios que gestionan un alto volumen de comunicaciones con sus clientes.

Muchas empresas atienden a sus clientes por tres vías distintas (el teléfono, WhatsApp y el email), cada una con su propia herramienta, su propio proveedor y su propia factura. El resultado es información dispersa, conversaciones que se pierden entre canales y equipos que no saben qué ha hablado un compañero con el cliente el día anterior.

Coventia Phone nace para resolver ese problema. Desde una única plataforma, los equipos pueden llamar y recibir llamadas, escribir por WhatsApp y gestionar el correo, con el historial completo de cada cliente en un solo lugar. Desde la misma conversación de WhatsApp es posible lanzar una llamada con un clic, y todas las llamadas quedan registradas, con historial filtrable y grabaciones.

La plataforma incluye marcador integrado, transferencia de llamadas entre agentes y un constructor de menús telefónicos (IVR) para dirigir cada llamada al departamento adecuado. El plan de 99 euros incluye 2 números de teléfono, 2.000 minutos y 10 trabajadores incluidos, conversaciones ilimitadas de whatsapp y email.

Uno de los puntos que la compañía destaca es la portabilidad: las empresas pueden conservar tanto su número de teléfono actual como el número que ya usan en WhatsApp, de modo que sus clientes no notan el cambio. El equipo de Coventia acompaña a cada cliente en el alta, la configuración y la portabilidad.

"Las pymes viven pegadas al teléfono y al WhatsApp, pero trabajan con herramientas que no se hablan entre sí", explica David Fernández, CEO de Coventia. "Queríamos que un equipo pequeño pudiera atender como uno grande, con todo el historial del cliente delante y sin pagar tres servicios distintos".

El lanzamiento llega en un momento de cambios regulatorios. La normativa sobre servicios de atención a la clientela obliga desde octubre de 2026 a identificar las llamadas comerciales con un prefijo específico, una exigencia que Coventia Phone permite cumplir desde la propia plataforma.

La compañía prevé incorporar en noviembre un asistente de voz con inteligencia artificial capaz de atender y gestionar llamadas de forma automática, lo que permitirá a las empresas dar respuesta a sus clientes fuera del horario laboral o en momentos de saturación.

Las empresas interesadas pueden ver cómo funciona la plataforma en este vídeo explicativo o reservar una demostración gratuita con el equipo de Coventia.

Sobre Coventia

Coventia es una startup tecnológica con sede en Valencia, acelerada por Lanzadera, que desarrolla soluciones de comunicación para empresas, entre ellas una plataforma de WhatsApp Business y servicios de comunicación certificada. Actualmente cuenta con más de 120 empresas clientes. Más información en whatsapp.coventia.es.

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