Innorna nominada al 2026 Prix Galien USA Best Startup Award

(Información remitida por la empresa firmante)

HONG KONG SAR, China, SHENZHEN, China y CAMBRIDGE, Mass., 13 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Innorna, una empresa de biotecnología en fase clínica que desarrolla medicamentos basados en ARN, anunció hoy que ha sido nominada para el premio 2026 Prix Galien USA Best Startup Award.

Innorna fue preseleccionada en la categoría de Mejor Startup, lo que refleja la innovación de su plataforma de ARNm-LNP y una cartera de productos clínicos que ha avanzado más allá de las vacunas, incursionando en terapias. El programa principal de la compañía, IN026, es una novedosa terapia de ARNm para la gota refractaria, diseñada para reducir el ácido úrico. Recibió la aprobación IND de la FDA en marzo de 2026, extendiendo así la terapia de reemplazo de proteínas basada en ARNm a enfermedades crónicas comunes.

Considerado ampliamente como el equivalente al "Premio Nobel de la industria biofarmacéutica", el Premio Galien reconoce logros extraordinarios en innovación médica que mejoran la salud humana. Los ganadores son seleccionados por comités de destacados científicos biomédicos, ejecutivos de la industria y Premios Nobel de todo el mundo.

"Nos sentimos honrados de haber sido nominados al Premio Prix Galien USA Best Startup", declaró el doctor Linxian Li, fundador y consejero delegado de Innorna. "La nominación refleja el progreso que nuestro equipo ha logrado en el desarrollo de nuestra cartera de productos clínicos, fruto de años de ingeniería de plataformas especializada. También nos recuerda el motivo de nuestro trabajo: desarrollar medicamentos de ARN que ofrezcan mejores opciones a los pacientes y mejoren sus vidas en todo el mundo".

Los ganadores de los 2026 Prix Galien USA Awards se anunciarán en la ceremonia de entrega el 29 de octubre de 2026 en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York.

Acerca de Innorna

Innorna es una empresa biotecnológica en fase clínica que impulsa el desarrollo de medicamentos basados en ARN, acelerando un ciclo virtuoso de innovación en plataformas y cartera de productos, mejorando así la vida de las personas en todo el mundo. Respaldada por una cartera de propiedad intelectual sustancial y en constante crecimiento, la compañía ha desarrollado una plataforma patentada y diferenciada de administración e ingeniería de ARN, que abarca una biblioteca diseñada racionalmente con más de 6.000 lípidos ionizables químicamente diversos, sistemas de administración de LNP dirigidos y tecnologías de ARNm. Sus capacidades integradas verticalmente, desde el descubrimiento hasta la fabricación cGMP, permiten una profunda experiencia técnica, un desarrollo acelerado y una sólida eficiencia de capital. Innorna está impulsando una sólida cartera de productos de ARNm para terapias de enfermedades crónicas, inmunoterapias in vivo y vacunas. Innorna ha recaudado 150 millones de dólares hasta la fecha.

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