BIOPROSPECT identifica nuevos microorganismos para desarrollar alimentos más saludables e innovadores - AINIA

VALÈNCIA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Buscar y evaluar microorganismos con propiedades funcionales para su uso en alimentación y salud es el objetivo del proyecto Bioprospect, desarrollado por Ainia con el apoyo del Ivace y financiación europea.

La iniciativa ha logrado aislar más de un centenar de cepas y poner en marcha una plataforma que facilita su análisis y selección, contribuyendo a la innovación biotecnológica en la industria.

El trabajo se ha centrado en la búsqueda de microorganismos en diversos entornos naturales, con el objetivo de identificar bacterias ácido lácticas con propiedades funcionales. Estas cepas presentan potencial para mejorar procesos fermentativos y aportar beneficios probióticos, contribuyendo al desarrollo de soluciones innovadoras en alimentación y salud.

Las cepas seleccionadas han sido sometidas a análisis genéticos y ensayos in vitro que simulan las condiciones del sistema digestivo. Los resultados confirman propiedades clave como resistencia a pH ácido y sales biliares, capacidad fermentativa y comportamiento probiótico, lo que las convierte en candidatas para aplicaciones en alimentación y salud.

En el marco del proyecto se ha desarrollado también una plataforma automatizada que permite el cribado masivo y la monitorización en tiempo real del crecimiento microbiano. Esta herramienta optimiza tiempos, mejora la reproducibilidad y facilita la toma de decisiones para su escalado industrial.