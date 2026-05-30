El 80% de los docentes decide mantener la huelga indefinida pero la mayoría apuesta por rebajar la movilización

Una imagen de la masiva manifestación de profesores en València cierra la primera semana de huelga indefinida en la Comunitat Valenciana - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El 80 por ciento de los docentes que han contestado hasta las 14.00 horas a la encuesta lanzada por los sindicatos STEPV, CCOO y UGT para saber si el profesorado avala la propuesta de mejoras presentada por la Conselleria de Educación apuesta por mantener la huelga, aunque la mayoría se decanta por rebajar la movilización.

Según los datos facilitados por estas organizaciones sindicales, el 26% de profesores opta continuar la huelga en el formato actual; el 54% decide mantener el paro con movilizaciones puntuales; y el 20% aboga por desconvocar la huelga indefinida, "pero continuar con otro tipo de movilizaciones". En la encuesta han participado 30.014 personas, según los sindicatos.

Los docentes han votado mediante un formulario a la última propuesta remitida ayer viernes por la tarde por la Conselleria que dirige Carmen Ortí, un documento dividido en ocho bloques temáticos por cada una de sus reivindicaciones.

De todos los acuerdos propuestos, los profesores han aceptado que STEPV, CCOO y UGT firmen el acuerdo relacionado con la burocracia y han rechazado avalar el resto de propuestas presentadas por la Conselleria, incluida la de los salarios.

Mañana se celebra la nueva mesa de negociación entre la Conselleria de Educación y los sindicatos docentes para intentar llegar a un acuerdo que desbloquee la huelga indefinida que se desarrolla desde el pasado 11 de mayo en la enseñanza pública valenciana.