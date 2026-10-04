Acampada por la vivienda de València crece a 250 personas y proclama: "Si nos organizamos, podemos lograr grandes cosas"

La acampada por la vivienda en la Plaza del Ayuntamiento de València. - EDUARDO MANZANA

VALÈNCIA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La acampada instalada desde este sábado en la Plaza del Ayuntamiento de València para reclamar el derecho a la vivienda digna sigue creciendo y reúne ya a más de 250 personas, una cifra que se espera que aumente a lo largo del día de hoy. La voluntad de los participantes es mantener esta acción "pacífica y popular todo lo que se pueda" con el objetivo de demostrar que "si nos organizamos, podemos lograr grandes cosas".

Tras la manifestación que se desarrolló ayer en la capital del Turia y que finalizó con altercados a las puertas del Palau de Les Arts, que acogía un foro de inversión inmobiliaria, un grupo de personas, muy mayoritariamente jóvenes, ha acampado en el corazón de València siguiendo el ejemplo de Sol, en Madrid.

La primera jornada ha resultado "muy propicia" y los asistentes se han organizado "de forma asamblearia" en diversos comités que se ocupan de áreas que van desde la limpieza a la seguridad, pasando por la convivencia o la accesibilidad, explica a Europa Press Hugo, el portavoz del Comité de Comunicación.

Se trata, recalca, de una acción "indefinida": "Aguantaremos todo lo que podamos y tendremos que atraer a cuanto más gente mejor", añade. En este punto, su compañero Dídak apunta que ya hay en la plaza más de 250 personas y se supera el centenar de tiendas de campaña.

Para sostener la acampada, solicitan la ayuda ciudadana, que en esos momentos puede colaborar especialmente con alimentos no perecederos, neveras y hielo para asegurar la conservación, lonas frente a la meteorología adversa y generadores eléctricos, enumera.

Desde la acampada insisten en que quieren ser "ante todo pacíficos". "Lo que hay que dejar muy claro es que esta es una acampada popular y, aunque los sindicatos han difundido comunicados de apoyo, no somos ellos ni tenemos a ningún partido político detrás. Somos una acampada popular hecha por gente, que estamos aquí hartos, pero que no vamos a darle ninguna razón a nadie del gobierno para echarnos o desalojarnos", enfatiza Hugo. Prueba de ello, añade, es la convivencia sin problemas que se ha dado ya hoy con la organización de una carrera con la que compartían espacio.

9 D'OCTUBRE

No obstante, de cara a la semana próxima y la festividad del 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, cuando está prevista la celebrarán de actos protocolarios, los acampados reconocen que "va a ser complicado", pero repiten que quieren mantener la protesta sin provocar molestias. En este sentido, varios de sus integrantes recuerdan la acampada de profesorado que estuvo en la Plaza de la Virgen durante la festividad del Corpus sin que se produjeran incidencias.

La acampada está llena de rostros de veinteañeros que expresan una preocupación común: dificultades para acceder a alquileres asequibles y regulados y el miedo a un futuro donde no van a ser capaces de tener una vivienda propia.

"Nos encontramos en una situación muy precaria. Hay mucha gente aquí que simplemente no puede venir a València, incluso aunque esté trabajando, o estudiantes que no pueden solicitar las becas del Ministerio porque los arrendatarios alquilan las habitaciones 'en negro'", relatan.

"Es muy difícil encontrar ese equilibrio entre un alquiler barato con contrato y que no tenga peros, porque muchas veces con las inmobiliarias, con el pago inicial, se ceban en exceso y también las condiciones en las que dan el piso no son las mejores, así que el trato nunca suele ser muy bueno", exponen.

Estos jóvenes creen que el caso del desahucio de Mari Carmen ha encendido una mecha que ha desembocado en un movimiento de abajo hacia arriba, insisten, ya que, cuando se les compara con el 15M rechazan vivir de "nostalgia" y aclarar que no tienen detrás ninguna formación política.

"Somos la gente organizada al fin y queremos mostrar que si nos organizamos todos, podemos lograr grandes cosas, podemos obligar a que los partidos hagan cosas y realmente leyes para nosotros que en el tema de vivienda es algo que nunca se ha planteado hasta ahora", proclama Hugo.