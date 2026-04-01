ACPV llama a manifestarse el 25 d'Abril para mostrar "la fuerza del país" ante "las múltiples amenazas" de PP y Vox

ACPV anima a la sociedad valenciana manifestarse el próximo 25 de abril para denunicar "las múltiples amenazas" que sufre la Comunitat - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) anima a salir a la calle el próximo 25 de abril --día en el que se conmemora la derrota en la Batalla de Almansa-- para denunciar las "múltiples amenazas" que sufre el pueblo valenciano por parte de "un gobierno de extrema derecha" en el que "no se respeta nada que no encaje en su marco ideológico".

La manifestación, bajo el lema 'Davant de les agressions, som la força del país' (Ante las agresiones, somos la fuerza del país), tendrá lugar el próximo sábado 25 de abril a las 18.00 horas desde la Plaza de San Agustín de València.

El acto de presentación del cartel y lema se ha celebrado este miércoles en el Octubre Centre de Cultura Contemporània y ha contado con la participación de la presidenta de ACPV, Anna Oliver; el secretario general de la Unió Llauradora, Carles Peris; la representante de los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER), Rut Moyano; el presidente de la Coordinadora de Asociaciones por la Memoria Democrática del País Valencià, Ángel González; el represtante de la plataforma València No Està en Venda, Pablo Ramos, y el artista Carles Ubeefe, diseñador de la imagen gráfica.

La presidenta de ACPV ha puesto en relieve las "múltiples amenazas" que, a su parecer, se ciernen sobre la sociedad valenciana, entre las que ha citado "las agresiones a la lengua, a la cultura y a las tradiciones; ataques al feminismo, al colectivo LGTBI, al territorio, a la vivienda, al medio ambiente, así como el desmantelamiento constante de los servicios públicos y de un sistema educativo público y en valenciano".

"Estamos sufriendo un gobierno de extrema derecha que, desde el inicio de la legislatura, lo primero que hizo fue quitar absolutamente todos los avances que había conseguido el gobierno del Botànic sin proponer nada en positivo que sustituyera todo eso", ha denunciado.

En este sentido, Oliver ha asegurado que "el sustituto" del 'expresident' Carlos Mazón, Juanfran Pérez Llorca, "no tiene otra propuesta más que sus intereses propios" y que, por ello, "no hace ninguna programación cultural, no ayuda al sector cultural, no ha aprendido nada de la contestación de la población respecto a la consulta del valenciano y continúa acosando, reduciendo y censurando, intentando eliminar el valenciano de la escuela".

"INFRAFINANCIACIÓN CRÓNICA"

Y, ha añadido: "Intenta continuar ahogando a aquellas entidades, sean privadas, como es el caso de ACPV, o instituciones públicas, como la Acadèmia Valenciana de la Llengua, tanto en la promoción como en los fondos públicos". "Pensamos que es sintomático de la manera que tiene de trabajar este gobierno, en el que no se respeta nada que no encaje en su marco ideológico", ha remarcado.

Por su parte, desde la Unió Llauradora ha denunciado la "doble injusticia" que vive el sector como "valencianos" y como "personas agricultoras" porque sufren "una infrafinanciación crónica" que les "afecta y mucho".

Esteve ha señalado que esta realidad se traduce en "menos recursos, menos inversiones" y, "sobre todo", en la imposibilidad de poder "desarrollar políticas agrarias propias adaptadas nuestra realidad".

Por ello, ha invitado a "llenar las calles" el 25 de abril para "exigir una financiación justa y también una PAC que sea justa para nuestros agricultores y ganaderos": "Queremos tener un sector que sea potente, que esté implantado en todo el país y que sea esa vertiente clara de cohesión territorial", ha subrayado.

Igualmente, la representante de los CLER ha indicado que los territorios afectado por la dana del pasado 29 de octubre de 2024 están "sufriendo especialmente las políticas de la ultraderecha después del pacto del PP con Vox" y que también están "experimentando" la voluntad de estas zonas de "hacer pueblo" como "respuesta necesaria para combatir unas políticas absolutamente destructivas y de muerte".

"POLÍTICAS DE LA MUERTE"

Moyano ha sostenido que el gobierno de la Generalitat Valenciana "no tiene humanidad" y que, a su juicio, "las personas le damos igual de la misma manera que la lengua, que la cultura, que el país, el pueblo y la comunidad".

Por ello, ha incidido en que "tejer esa red" es "la solución para hacer frente a todas estas políticas de muerte" y ha asegurado que, " en este contexto de emergencia climática, y gobernados por unos negacionistas del cambio climático, estamos perdidos". "O hacemos país y hacemos pueblo, o no podremos combatir todas esas políticas de muerte", ha aseverado.

Por otro lado, desde València No Està en Venda ha criticado la situación de emergencia habitacional en la que se encuentra la ciudad y ha señalado que, además de las amenazas que sufre la sociedad valenciana con respecto a "la infrafinanciación" o "las agresiones a la lengua", también se ve obligada a "luchar con un mercado turístico predatorio que no solo nos echa de nuestros barrios, sino que sustituye la lengua por el inglés": "Expulsar al vecino también es expulsar nuestra lengua", ha recalcado.

Asimismo, el secretario general de la Coordinadora de Memòria Democràtica ha censurado "la tremenda agresión a un nivel ideológico, cultural, pero también político y también económico frente a todo lo que significa identidad, cultura del país y nuestra igualdad" por parte del gobierno de la Generalitat al que ha criticado por la eliminación de la Ley de Memoria Democrática.

"UN PUENTE"

El diseñador Carles Ubeefe ha explicado que el cartel es "un puente entre la memoria de nuestras derrotas y la fuerza de nuestras victorias", y ha indicado que, en él, ha buscado "recuperar el alma del cartelismo de combate valenciano".

"Por eso he utilizado la dureza de una tipografía roja, fuerte y retro con grano de serigrafía para huir de la estética de la inteligencia artificial actual. También he utilizado elementos recurrentes al cartelismo histórico como la serpiente, que en este cartel es azul y verde como representación de una amenaza que intenta asfixiar nuestra identidad y nuestras conquistas sociales, y las cuatro manos rojas como metáfora de que, cuando hacemos bastante como pueblo, tenemos la capacidad de vencer cualquier agresión", ha explicado el artista.

En esta línea, ha señalado que no ha querido hacer "un cartel bonito ni moderno", sino "gráficamente contundente con la intención de remover y conectar con la emoción de estar juntas ante las agresiones actuales".

Además de la manifestación de la tarde, por la mañana la ACPV celebrará la segunda edición de los Premios ACPV 25A, que este año destacan la trayectoria individual de la editora y gestora cultural Izaskun Arretxe, así como también a la dedicación col lectiva de la Unió de Periodistes Valencians por la información plural y veraz.