Adiós a las Fallas 2026: un icónico Chaplin despide las Fallas en un alegato contra la guerra

La cremà de la Falla de la Plaza del Ayuntamiento de 2026
La cremà de la Falla de la Plaza del Ayuntamiento de 2026 - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS
Europa Press C. Valenciana
Publicado: viernes, 20 marzo 2026 10:25
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VALÈNCIA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un icónico Charles Chaplin, gran figura central de la falla municipal de València de 2026, ha despedido este jueves las fiestas josefinas bajo las llamas en un alegato contra la guerra y con un mensaje de esperanza al mundo.

Junto a Chaplin, anoche ardieron los más de 750 monumentos de varios metros de altura repartidos por la ciudad que han estado llenando de crítica, sátira y humor diferentes plazas y calles de València.

Se trata de unas fallas marcadas por una gran afluencia de gente, por un conflicto político generado en torno a la llegada de Cercanías a las mascletàs y por los recurrentes retrasos en la Ofrenda a la Virgen que cada año los falleros piden revisar.

Respecto al Ayuntamiento, la gran figura de Chaplin, diseñada por José Santaulalia y materializada por su hermano Alejandro Santaulalia y por Vicente Llácer, ha estado adornando desde el pasado día 13 de marzo la Plaza del Ayuntamiento para proclamar su "mensaje de esperanza" y contra la guerra.

Esta falla ocupaba una superficie de 225 metros cuadrados cargados de mensajes de esperanza, tal como indica su título en inglés 'Hope'. El concejal de Fallas y presidente de Junta Central Fallera, Santiago Ballester, recordó al inicio de las fiestas josefinas que esta creación estaba planteada como una llamada la reflexión, con un mensaje de esperanza frente a la guerra.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha destacado en sus redes sociales tras la cremà de este jueves: "La noche en la que el fuego transforma el arte en memoria y cierra unas Fallas inolvidables. Una cremà llena de emoción que marca el final como primer paso para volver a soñar. Gracias, Carmen, por tu entrega representando Valencia. Para siempre, voz de nuestro sentimiento más eterno".

La primera edil acompañaba estas dulces palabras, dirigidas tanto a la ciudad como a la Fallera Mayor de València, con unas fotografías de las falleras mientras se quemaba la gran figura de Chaplin en una noche sin muchos incidentes.

Previamente a la grande se quemó la falla infantil de la Plaza del Ayuntamiento, sobre la que también Catalá indicó: "València se mueve. Quedará siempre en la memoria y en el corazón de los más pequeños de la ciudad. Noche de muchas emociones en la cremà de la Falla Municipal Infantil de la mano de marta y su corte de honor. Gracias por llenar las Fallas de luz, autenticidad y sensibilidad. Nunca lo olvidaremos".

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