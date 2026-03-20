Adiós a las Fallas 2026: un icónico Chaplin despide las Fallas en un alegato contra la guerra

La cremà de la Falla de la Plaza del Ayuntamiento de 2026 - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un icónico Charles Chaplin, gran figura central de la falla municipal de València de 2026, ha despedido este jueves las fiestas josefinas bajo las llamas en un alegato contra la guerra y con un mensaje de esperanza al mundo.

Junto a Chaplin, anoche ardieron los más de 750 monumentos de varios metros de altura repartidos por la ciudad que han estado llenando de crítica, sátira y humor diferentes plazas y calles de València.

Se trata de unas fallas marcadas por una gran afluencia de gente, por un conflicto político generado en torno a la llegada de Cercanías a las mascletàs y por los recurrentes retrasos en la Ofrenda a la Virgen que cada año los falleros piden revisar.

Respecto al Ayuntamiento, la gran figura de Chaplin, diseñada por José Santaulalia y materializada por su hermano Alejandro Santaulalia y por Vicente Llácer, ha estado adornando desde el pasado día 13 de marzo la Plaza del Ayuntamiento para proclamar su "mensaje de esperanza" y contra la guerra.

Esta falla ocupaba una superficie de 225 metros cuadrados cargados de mensajes de esperanza, tal como indica su título en inglés 'Hope'. El concejal de Fallas y presidente de Junta Central Fallera, Santiago Ballester, recordó al inicio de las fiestas josefinas que esta creación estaba planteada como una llamada la reflexión, con un mensaje de esperanza frente a la guerra.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha destacado en sus redes sociales tras la cremà de este jueves: "La noche en la que el fuego transforma el arte en memoria y cierra unas Fallas inolvidables. Una cremà llena de emoción que marca el final como primer paso para volver a soñar. Gracias, Carmen, por tu entrega representando Valencia. Para siempre, voz de nuestro sentimiento más eterno".

La primera edil acompañaba estas dulces palabras, dirigidas tanto a la ciudad como a la Fallera Mayor de València, con unas fotografías de las falleras mientras se quemaba la gran figura de Chaplin en una noche sin muchos incidentes.

Previamente a la grande se quemó la falla infantil de la Plaza del Ayuntamiento, sobre la que también Catalá indicó: "València se mueve. Quedará siempre en la memoria y en el corazón de los más pequeños de la ciudad. Noche de muchas emociones en la cremà de la Falla Municipal Infantil de la mano de marta y su corte de honor. Gracias por llenar las Fallas de luz, autenticidad y sensibilidad. Nunca lo olvidaremos".