Agentes de la Guardia Civil rescatan a una mujer de un incendio próximo a su cuartel en Gandia

Rescatada una mujer por un incendio en su vivienda - GUARDIA CIVIL

VALÈNCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han rescatado a una mujer de un incendio en una vivienda de Gandia (Valencia), al percatarse del humo procedente de un edificio situado a escasos metros del acuartelamiento.

Los agentes, debido a la proximidad del acuartelamiento, detectaron gran cantidad de humo procedente de una ventana del edificio. Además, también fueron alertados por los vecinos que transitaban por las inmediaciones, según ha relatado la Benemérita en un comunicado.

Al aproximarse al edificio, los agentes accedieron al interior y trataron de localizar la vivienda. En una de ellas, se visualizó humo procedente de las ranuras de una de las puertas. Del domicilio salía una gran cantidad de humo negro.

Tras varios intentos de tratar de comunicarse con alguien que pudiera estar en el interior, finalmente los agentes escucharon una voz tenue y entrecortada. Se trataba de una mujer que se encontraba tosiendo por la evidente intoxicación por inhalación de humo, ha detallado la Guardia Civil.

La mujer trató de abrir la puerta en varias ocasiones, sin éxito debido a la desorientación sufrida. Los agentes tuvieron que abrir la puerta del domicilio y del interior de la vivienda comenzó a salir una gran cantidad de humo, que dificultaba tanto la respiración como la visibilidad.

Los agentes accedieron para evacuar a la mujer, que ya respiraba con dificultad. Tras asegurarse de que no había más personas en el domicilio, tomaron las medidas necesarias para asegurar a los demás vecinos del edificio.

El servicio ha sido llevado a cabo por agentes del Equipo de Policía Judicial de Gandía y Equipo Roca de la Compañía de Gandía, en colaboración con agentes del Destacamento de Tráfico de Gandía y Policía Local de la localidad.