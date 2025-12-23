El alcalde de Elche asegura que los detenidos por el doble homicidio son "reincidentes" y apunta a "fallos del sistema"

Dispositivo de la Guardia Civil en las cercanías de una vivienda de la pedanía de La Marina, perteneciente a Elche (Alicante), para la detención de los dos presuntos autores de un doble homicidio - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS

ALICANTE, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Elche (Alicante), Pablo Ruz, ha asegurado que los dos detenidos como presuntos autores del doble homicidio en la pedanía ilicitana de La Marina son "reincidentes" porque supuestamente realizaron un "intento de okupación de vivienda". También ha indicado que fueron arrestados "en tres ocasiones" anteriores y que "a las pocas horas" estaban "en la calle", por lo que ha lamentado "fallos del sistema" por "las consecuencias de la laxitud de la ley".

En estos términos se ha manifestado este martes en declaraciones a los medios de comunicación, a las pocas horas de que agentes de la Guardia Civil hayan practicado estas detenciones después de que los ahora arrestados hayan estado atrincherados en un inmueble tras el homicidio de estas dos personas y la agresión a otra, que permanece ingresada en un centro hospitalario.

Fuentes de la Benemérita han informado de que el juzgado que dirige la causa sobre estos hechos ha decretado el secreto de las actuaciones, por lo que de momento no han trascendido más datos al respecto.

Igualmente, han concretado que no hay indicios de que haya armas de fuego en este suceso y, aunque en un primer momento se ha descartado que detrás de estos hechos haya un ajuste de cuentas, la investigación continúa abierta.

"HACEN AGUAS"

En todo caso, el primer edil de Elche, quien ha insistido en que está decretado ese secreto de sumario, ha aseverado que los presuntos autores "son reincidentes" y, "además, reincidentes con arresto" por parte de la Policía Local y de la Guardia Civil.

"A pesar del arresto han estado en la calle y esto es gravísimo, esto es muy grave y esto demuestra que tanto las leyes como los responsables de que las leyes se cumplan evidentemente hacen aguas y esto como alcalde lo tengo que denunciar", ha afirmado.

En esta línea, ha sostenido que "la reincidencia es un problema gravísimo y, en el caso de estos individuos", "se ha llevado por delante la vida de dos personas". "Y esto es muy grave, muy gordo y es inmoral", ha resaltado.

Y ha añadido: "Lo hemos venido repitiendo en varias ocasiones. Lo hemos dicho en relación a episodios de violencia que hemos detectado en la ciudad y lo hemos constatado en esta pedanía de La Marina, una pedanía tranquila, una pedanía de paz en la que la Policía Local junto con la Guardia Civil tiene la jurisdicción para precisamente prevenir".

Según Ruz, al menos en "tres ocasiones" los "mismos" presuntos responsables de este doble homicidio fueron arrestados anteriormente y tras dichas detenciones fueron puestos "en la calle". "Nos parece que esto es un escándalo y que esto es inmoral y que esto no puede seguir así", ha valorado.

DICE QUE ESPERA "RECIBIR LA LLAMADA" DE BERNABÉ

En el marco de este suceso, el alcalde de Elche ha asegurado que está "esperando recibir la llamada" de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y del subdelegado en Alicante, Juan Antonio Nieves.

"No puede ser que el subdelegado, que es ilicitano, o que la delegada del Gobierno no se haya dignado en llamarme, como sí ha hecho el señor conseller", ha señalado en referencia al titular de Emergencias e Interior en la administración autonómica, Juan Carlos Valderrama.

De acuerdo con Ruz, el conseller, "desde anoche" a las 22.30 horas, cuando hubo "constancia de la situación", se puso "en contacto" para "ofrecerse como responsable de la seguridad de la Comunitat Valenciana".

Según el alcalde, el contacto con el comisario principal del cuerpo policial municipal "es absoluto". "Desde el primer momento de anoche cuando se produce este terrible acontecimiento, nuestra policía ha estado siempre presente y siempre intentando poner orden y paz, pero vuelvo a denunciar la absoluta soledad que podemos constatar tanto el pueblo de Elche en general como nuestra policía en particular", ha enfatizado.

Y ha remarcado: "Respeto absoluto al secreto del sumario, les digo y les aviso y les anuncio que son reincidentes las personas arrestadas y que esto evidencia los fallos del sistema, los fallos de las leyes y los fallos de los responsables que hacen las leyes".

"Es de agradecer que tengamos una policía tan profesional junto con la Guardia Civil, que al final ha resuelto esto de la mejor manera posible", ha añadido Ruz, al tiempo que ha agregado que desde el equipo de gobierno de PP y Vox en el consistorio de la ciudad se anunció "hace unas semanas" la "necesaria implantación" en Elche de una "oficina" antiokupación.

A juicio del alcalde ilicitano, esta oficina "puede servir" para "orientar a los propietarios", porque "la propiedad privada es sagrada", sobre "la labor que pueden hacer o sobre cómo encarar una okupación, a la espera de que, desde luego, las leyes cambien y que se proteja al propietario y no al delincuente, que es el que okupa una vivienda".

"Yo no soy ni jurista, tampoco soy juez, ni soy policía, con lo cual entenderán que aquí prime el respeto absoluto al secreto de sumario", ha añadido Ruz, quien también ha sostenido que la de este martes sería la cuarta detención de estas dos personas "desde octubre" y que presuntamente habrían cometido un "intento de okupación y muchas más cosas".

El primer edil ha defendido que Elche tiene "la mejor policía de España" como un "hecho indiscutible" y ha agradecido al cuerpo municipal "el cumplimiento" de su "deber", porque "a veces el objetivo es prevenir, pero a veces no se puede prevenir". "La Policía Local casi ha estado intentando prevenir lo que al final ha sido un fatal desenlace", ha sentenciado.