Alerta por tormentas nivel amarillo en todo el interior de Alicante y Valencia y en el interior sur de Castellón

Tormentas este domingo en la Comunitat Valenciana. - AEMET

VALÈNCIA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha actualizado este domingo por la tarde sus alertas por fenómenos meteorológicos en la Comunitat Valenciana y ha establecido alerta por tormentas nivel amarillo en todo el interior de la provincia de Alicante, en todo el interior de la de Valencia y en el interior sur de la de Castellón.

Así lo ha indicado el 112 a través de la redes sociales. Emergencias ha publicado también un mensajes en el que indica que con riesgo de tormenta se deben cerrar puertas y ventanas, al tiempo que destacad que las corrientes de aire pueden atraer rayos.

Igualmente, aconseja durante las tormentas desconectar aparatos eléctricos para evitar que se dañen, usar de manera razonable el teléfono, evitar situaciones de riesgo y en caso de emergencia, llamar al 112.

Emergencias de la Generalitat acompaña estos mensajes con otro y una imagen de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a través de los que se precisa que la de este domingo está siendo una tarde de tormentas en el interior de las tres provincias de la Comunitat Valenciana.

Las tormentas más adversas se situaban entre las 17.00 y las 18.00 horas en el norte de Alicante-sur de Valencia, entre las localidades alicantinas de Pinós, Monòver, Sax, Ibi, Alcoi y la valenciana de Bocairent.

En la provincia de Castellón, estas se concentraban en la comarca de Alt Palància, en la zona de Segorbe con movimiento hacia el este.

La Aemet ha apuntado, en otro mensaje emitido por las redes sociales, que pasadas las 18.00 horas en la provincia de Valencia la zona más intensa de la tormenta está muy focalizada en la zona de Siete Aguas. Ha indicado que ya se han acumulado 40.6 litros por metro cuadrado en menos de una hora.

Asimismo, ha hablado de una célula con adversidad potencial alta y granizo grande probable cruzando la autovía A-3 entre Siete Aguas y Buñol (Valencia). Ha agregado que la intensidad en la zona es fuerte a muy fuerte.