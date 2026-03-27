Anecoop alcanza la mayor facturación de su historia con más de 986 millones de euros

Asamblea General Anecoop - ANECOOP

VALÈNCIA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Anecoop ha logrado un nuevo máximo histórico de facturación al alcanzar los 986,67 millones de euros en el ejercicio 2024-2025, una cifra que representa un incremento del 4,39 por ciento respecto al ejercicio anterior.

La cooperativa agroalimentaria ha celebrado este viernes su Asamblea General en el Hotel Las Arenas, de València. Su presidente, Alejandro Monzón, y su director general, Joan Mir, han presentado la Memoria RSC de la entidad en la que se recogen los resultados del ejercicio 2024-2025 ante los más de 250 socios y profesionales del Grupo que han asistido a esta convocatoria, según ha informado Anecoop en un comunicado.

El balance presentado destaca que ha sido una campaña de récord tanto en facturación propia como en la facturación combinada de todas las empresas que forman el Grupo Anecoop.

En el periodo analizado, Anecoop ha logrado un nuevo máximo histórico de facturación alcanzando los 986,67 millones de euros y la facturación combinada del Grupo Anecoop se ha situado en 1.166 millones de euros, un 3,5% más que en la campaña 2023-2024.

La liquidación media al socio por kilo o litro comercializado se ha incrementado en un 4,7%. Joan Mir ha subrayado la importancia de este resultado ante "el fuerte aumento de los costes de producción y manipulación en esta campaña" y ha destacado que "la rentabilidad de socios y agricultores es nuestra máxima prioridad".

MENOS VOLUMEN COMERCIALIZADO

En cuanto al volumen comercializado, se ha mantenido prácticamente en los niveles del ejercicio anterior, con una cifra de 736.536 t+K. El director general ha destacado que ha sido "un ejercicio complicado, duro e intenso" por la dana, pedriscos y plagas, con una bajada de producción de algunos de los productos estratégicos.

Joan Mir ha recordado que "en la tarde de la dana Anecoop perdió 30.000 toneladas principalmente de kaki, también de naranjas y mandarinas, mucho para una campaña, pero poco si lo comparamos con la enorme tragedia humana que provocó".

"Hemos logrado cerrar una campaña con importantes dificultades alcanzando la mayor facturación de nuestra historia. Estamos muy orgullosos de los resultados registrados en un ejercicio en el que hemos ampliado esfuerzos para llegar más lejos, desarrollando una revisión continua de nuestra estrategia para responder con eficacia a los muchos desafíos a los que se enfrenta nuestro sector", ha señalado el presidente de Anecoop.

DESGLOSE POR PRODUCTOS

En cítricos Anecoop ha comercializado un volumen similar al de la campaña pasada: 263.969 toneladas, con un ligero aumento en la cifra de facturación que se sitúa en 284 millones de euros, un 1,7% más que en el ejercicio anterior. Crece su cuota de mercado, especialmente en mandarina de segunda parte de campaña; mantiene el liderazgo en Navelina y avanza de forma importante en la línea de naranjas rojas.

En cuanto al grupo de frutas el balance señala un aumento en la facturación del 7,7% hasta los 372,68 millones de euros gracias a la mejora de los precios medios de venta, pese al descenso de volumen principalmente en el kaki por los efectos de la dana en este cultivo. En sandía y melón se han registrado volúmenes similares a los del ejercicio anterior, mientras que en frutos rojos ha sido una buena campaña con evolución positiva en volumen y precios.

Buenos resultados también en hortalizas, que crecen tanto en volumen (181.746 toneladas; un 2,18% más); como en facturación, con 295,8 millones de euros, un 3,8% más.

De la mano de las filiales francesas, destaca la positiva evolución en flores, con un crecimiento de un 52%, alcanzando los 9.915.000 tallos, así como el significativo incremento de dos cifras alcanzado en productos ecológicos, un 13,8%, con un volumen de 36.209 toneladas.

En el área de vinos, el balance de la cooperativa ha sido muy similar al del ejercicio anterior. Presente en más de 40 países, ante un escenario geopolítico convulso y un descenso del consumo, Anecoop Bodegas ha reforzado su estrategia de internacionalización con el objetivo de consolidar y vigorizar sus ventas en mercados tradicionales e introducir su oferta en nuevos destinos.

INTEGRACIÓN

Tras muchos años impulsando la integración y la colaboración entre cooperativas, en los últimos ejercicios Anecoop ha reforzado su estructura, a la vez que se han concretado distintas alianzas estratégicas entre socios de la entidad.

"Un impulso clave para la viabilidad de la agricultura, un sector muy atomizado, que refuerza el potencial colectivo sobre el individual, dotando a las empresas agrícolas de capacidad de respuesta y de adaptación ante un mercado que no deja de transformarse", ha destacado Anecoop.

El director general ha repasado algunos de los hitos más importantes en este sentido durante la campaña: "En el primer semestre de 2025 Anecoop crece con la incorporación como socio de Eurofruits Levante S.L., así como con la de la empresa Novacoop Mediterránea SXXI S.L (formada por Grup Cooperatiu Fruits de Ponent y Actel Grup)".

Destacan también en la campaña 2024-2025 los acuerdos de colaboración alcanzados entre las cooperativas de segundo grado Univall y Ribercamp; la integración de la Cooperativa de La Llosa de Ranes en Univall; el acuerdo de colaboración entre CANSO y Cofrudeca, el de Toñifruit S.L. con Bio Lobrot y el de las cooperativas de Lliria y Bétera; o la entrada de Frucimu en el accionariado de Agricons".

El Plan Impulso, el Observatorio de la Sostenibilidad y el Plan Releva han sido tres iniciativas clave en la campaña 2024-2025 en la apuesta estratégica de Anecoop para impulsar el futuro.