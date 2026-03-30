Antifraude trasladará su sede a la calle Amadeo de Saboya el próximo mes de septiembre: "Estamos deseando irnos"

El director de la Agencia Valenciana Antifraude, Eduardo Beut, atiende a los medios tras entregar la Memoria Anual de Actividad (2025), en Les Corts Valencianes, a 30 de marzo de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Valenciana Antifraude trasladará su sede, que actualmente se ubica en la calle Navellos de València, a pocos metros de Les Corts, a un edificio propiedad de la Generalitat en la calle Amadeo de Saboya junto al complejo de La Cigüeña, en un proceso que la entidad prevé culminar el próximo mes de septiembre "en el mejor de los casos" y que conllevará un ahorro de 12.500 euros mensuales: "Estamos deseando irnos".

Así lo ha confirmado el director de AVAF, Eduardo Beut, en declaraciones a los medios tras hacer entrega de la Memoria de Actividad de 2025 a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, al ser preguntado por los plazos sobre el traslado de la sede de la entidad.

"Está concedido y estamos ya prácticamente haciendo obras en Amadeo de Saboya, en la planta que nos ha tocado. Lo que sucede es que, como siempre, nosotros somos una agencia, pero de agencia tenemos el nombre. Yo vengo de una agencia que es la tributaria estatal que teníamos presupuesto propio, presupuesto de recursos humanos, éramos autónomos casi. Esta es una agencia teórica, tiene el nombre, pero no lo es", ha expuesto.

Esta situación provoca, ha continuado Beut, que en materia de contratación "vamos a la administración de la Generalitat, en este caso Corts, y es lenta". "Entonces, ha habido que hacer algunas reparaciones y tal y suponen, en algún caso, un contrato mayor. La mayor parte son contratos menores porque son pequeños arreglos, pero hay un contrato mayor que eso supone unos plazos de contratación", ha apuntado.

No obstante, el director de la Agencia ha confiado en que, en "el mejor de los casos, en septiembre estaremos allí", en las instalaciones de la calle Amadeo de Saboya. "Lo necesitamos, vamos a ahorrarnos 12.500 euros al mes, eso es muchísimo dinero. Entonces, nosotros estamos deseando irnos, aunque probablemente no estemos tan bien como aquí --en la calle Navellos--. Este sitio donde estamos es maravilloso, por el local y por la cercanía, pero hemos de irnos", ha justificado.