Arcadi España asegura una candidatura "potentísima" del PSPV en la ciudad de Alicante para las elecciones de 2027

El ministro de Hacienda, Arcadi España, este viernes en Alicante - EUROPA PRESS

ALICANTE, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, el valenciano Arcadi España, ha asegurado que el PSPV tendrá en la ciudad de Alicante una candidatura "potentísima" y "a la altura de las necesidades de los alicantinos" para las próximas elecciones municipales, las de 2027.

Así lo ha subrayado España este viernes a preguntas de la prensa en la capital alicantina, antes de presidir la firma del convenio de colaboración entre la Loterías y Apuestas del Estado y Cruz Roja Española.

De esta forma, el ministro ha resaltado que el PSPV es "fuerte" y "consciente de su responsabilidad en un momento como el actual que está atravesando, por ejemplo, la Comunitat Valenciana y también Alicante". "Tenemos nuestros tiempos internos que se van a cumplir", ha aseverado.

Además, ha señalado que los valencianos y alicantinos estaban "cansados" de "los 20 años del gobierno del Partido Popular". "Cuando salíamos fuera siempre nos hablaban de los casos de corrupción, de la Fórmula 1, aquí de lo que había pasado con Ciudad de la Luz", ha agregado.

También ha dicho que durante los años del gobierno "progresista" del Botànic en la Generalitat, "con Ximo Puig a la cabeza", eso "se acabó", al tiempo que ha afirmado que habían levantado "la hipoteca reputacional" y cuando salían "a cualquier sitio de España" hablaban de "muchas inversiones" y de "qué bien funcionaba el turismo en la provincia de Alicante", y ha enfatizado: "Seamos conscientes de que lo que ha pasado es volver a una etapa que no queríamos".

"ESCÁNDALO" DE LES NAUS

En este contexto, el ministro se ha referido a que "ahora" los informativos vuelven a "abrir" con "un escándalo" como el de las viviendas de protección pública (VPP) del residencial Les Naus, ubicado en Playa de San Juan y cuyas adjudicaciones está investigando una jueza.

Y sobre la polémica surgida por estos inmuebles, ha apuntado: "Me parece que ataca a uno de los problemas principales y que indigna a muchísima sociedad alicantina y a toda España".

De esta forma, ha incidido en que el "reparto" de estas viviendas "entre personas vinculadas al Partido Popular" le parece "un escándalo" que "desborda" lo visto "en muchas ocasiones" y ha asegurado que el PSPV en Alicante y en la Comunitat estará "a la altura" y presentará "una alternativa fiable" para "poder solucionar y que no vuelvan a pasar esos problemas".