Arcadi España avanza que contactará "en breve" con Pérez Llorca para mantener una reunión sobre financiación autonómica

El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante una sesión plenaria en el Congreso - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

ALICANTE, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, el valenciano Arcadi España, ha avanzado que "en breve" se pondrá en contacto con el 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, para mantener un encuentro "con absoluta normalidad institucional" y abordar la financiación autonómica.

Así lo ha manifestado España este viernes a preguntas de los medios de comunicación en la ciudad de Alicante, antes de presidir la firma del convenio de colaboración entre Loterías y Cruz Roja Española.

España cree que "debe haber una solución estructural" basada en "dos pilares". El primero de ellos, según el ministro, es la "condonación de la deuda" que, para el caso de la Comunitat Valenciana, es de "más de 11.000 millones de euros", ha detallado.

Por otro lado, el segundo consiste en "un nuevo modelo de financiación" con "3.669 millones de euros adicionales" para el territorio valenciano, "el doble" de lo que, según ha recalcado, Pérez Llorca pidió al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, "hace apenas unos meses".

Asimismo, el ministro ha defendido que hay "una solución al problema de la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana" que se encuentra "encima de la mesa" y ha asegurado que "en más de 15 años no se había planteado un modelo de una fortaleza" como "este".

En este sentido, España ha resaltado que se trata de un modelo que pone "21.000 millones de euros para el conjunto de comunidades autónomas", que "ninguna" de ellas "pierde" y que es "una reforma estructural para garantizar la viabilidad financiera de la Generalitat".

Por este motivo, el ministro ha dicho en alusión al Consell de Pérez Llorca que "hay veces que no se entiende muy bien el que digan que no" y los ha invitado a "la reflexión" y a "pensar en los intereses de los valencianos y las valencianas por encima de otros intereses partidistas".