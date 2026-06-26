Arcadi España exige a Llorca que deje las "excusas" para no negociar la financiación: "Se debe a Feijóo"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y el ministro de Hacienda, Arcadi España, durante una reunión, en el Palau de la Generalitat valenciana, a 15 de junio de 2026 - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha urgido al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a no buscar "excusas" para no negociar el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno, ya que considera que su negativa a dialogar sobre esta reforma se debe a que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no quiere que salga adelante y los barones 'populares' siguen este mandato: "Pérez Llorca se debe a Feijóo".

Así lo ha manifestado en un encuentro informativo organizado por la cadena SER Valencia, en el que España ha sido presentado por la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant. Al acto han asistido el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; los 'expresidents' de la Generalitat Ximo Puig y Joan Lerma y otros representantes institucionales y sociales.

España, que asumió la cartera de Hacienda hace unos meses tras la propuesta de reforma de financiación presentada en enero por el Gobierno, ha asegurado que no dejará de pedir al PP "y especialmente al 'president' de la Generalitat" que se sienten a negociar y que no "busquen subterfugios".

"Se puede negociar bilateralmente, multilateralmente, se va a votar en el Congreso, pero no acabo de entender el no querer hablar", ha argumentado, en alusión a la postura que le trasladó Llorca, en la reunión que mantuvieron hace 11 días, en contra a una negociación bilateral sobre financiación que salga del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

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