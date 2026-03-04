Avia confía en que los planes de Ford para Almussafes "no tienen por qué truncarse" por las relaciones con EEUU

Archivo - Paco Segura (AVIA) en una imagen de archivo - AVIA - Archivo

VALÈNCIA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del clúster de automoción y movilidad de la Comunitat Valenciana (Avia), Francisco Segura, cree que "los planes que están trazados" para la fábrica de Ford en Almussafes (Valencia) "no tienen por qué truncarse" por el estado de las relaciones entre España y Estados Unidos, país de origen de la firma del óvalo.

"Yo creo en la independencia en ese aspecto" pero "evidentemente sería una mala noticia", ha señalado Segura, en declaraciones a los medios durante un acto del Hub de Defensa de la Comunitat Valenciana, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazase a España con un embargo comercial por no ceder las bases militares de Rota y Morón, a preguntas de los medios sobre si este contexto puede suponer que no se adjudique un nuevo vehículo a la fábrica valenciana.

Segura ha señalado que tanto la Generalitat Valenciana como el Gobierno central deben "proteger estas inversiones que seguro que van a llegar a Valencia". "Yo creo, y es una opinión mía, no es una información, que están a punto de anunciarse . (La situación) no ayuda, evidentemente, pero yo por el momento no estoy preocupado", ha manifestado.

Respecto a cómo puede afectar al sector de la automoción valenciana que Trump cumpla su promesa, ha admitido que "es complicado valorar", al tiempo que ha apuntado: "Por desgracia, estamos acostumbrados a estas salidas un poco de tono del presidente de los Estados Unidos, que luego, gracias a Dios, se rebaja mucho el suflé, por así decirlo, y baja bastante lo que es la realidad".

En cualquier caso, ha afirmado que "es muy importante que entre países se tenga una buena colaboración y una buena relación" porque "todo lo que sea cortar lazos comerciales va a ser malo" para la automoción y para "absolutamente todos los sectores".

"Yo lo que sí le pediría al gobierno de España es que tenemos que tener en cuenta que tenemos que colaborar entre todos los países. Tenemos que dialogar y tenemos que entender que tenemos que tener objetivos comunes y estar alineados desde un punto de vista económico y político", ha añadido.

Segura ha expuesto que "la afectación de la exportación del sector del automóvil en general en Europa ya está delimitada" y que los aranceles ya redujeron "bastante" las exportaciones.

"HACIA UN FUTURO DE UNA ECONOMÍA LOCAL"

El presidente de Avia considera que "vamos hacia un futuro de una economía local" y que "las exportaciones entre continentes cada día van a ser menores por temas de huella de carbono, por temas económicos en general".

Así, ha llamado a "proteger" la economía de Europa y hacer "fuertes" a sus empresas. "Vamos a trabajar más en lo local, que yo creo que es donde está el futuro de nuestro sector y de muchos sectores también", ha insistido.

Asimismo, a preguntas de los medios, ha subrayado que es clave mejorar las infraestructuras en Europa y terminar el Corredor Mediterráneo. "Hay mucho camino por recorrer, tenemos mucho trabajo por delante", ha señalado.