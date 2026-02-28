La AVL rechaza cambiar a cerrada la tilde del topónimo 'València'

Archivo - Pleno de la AVL (archivo). - JOSÉ CUÉLLAR - Archivo

VALÈNCIA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ha aprobado un informe en el que rechaza la propuesta planteada por el Ayuntamiento de cambiar el topónimo en valenciano de la ciudad, 'València', para escribirlo con la tilde cerrada ('Valéncia).

Según publican este sábado los diarios Las Provincias y Levante y han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la resolución, el pleno del viernes dio luz verde a un informe que se enviará este próximo lunes a la Dirección General de Administración Local de la Generalitat para, posteriormente, hacerlo público con toda la argumentación elaborada.

La decisión de la Acadèmia, con una fundamentación "muy completa" y adoptada por una amplísima mayoría, según aseguran a Europa Press estas fuentes, responde a la solicitud de pronunciamiento recibida después de que en diciembre de 2025 el pleno del Ayuntamiento de València aprobara --con los votos del gobierno local que integran PP y Vox y en contra de la oposición (Compromís y PSPV-PSOE)-- la propuesta para cambiar el topónimo de la ciudad por la versión bilingüe en castellano y valenciano, en este último caso, con la tilde cerrada: Valencia y Valéncia.

El ejecutivo municipal justifica su petición de modificación para el nombre de la capital valenciana en un estudio técnico que encargó sobre esta cuestión al lingüista y académico de la propia AVL Abelard Saragossà.

INFORME PRECEPTIVO Y ALEGACIONES

La Generalitat es quien tiene la competencia para establecer la toponimia oficial de los municipios y para ello debe recabar un informe preceptivo de la Acadèmia. A partir de ahora, se abrirá un plazo de alegaciones a la resolución emitida por el ente normativo.

La decisión adoptada por el ente normativo va en la misma la línea establecida ya por el plenario de la AVL en diciembre de 2016, cuando se concluyó que "aunque la pronunciación recomendada para los valencianos es con e cerrada, la grafía adecuada desde el punto de vista histórico y lingüístico del topónimo es València".

Sobre la cuestión se han pronunciado también otras entidades, entre ellas organismos académicos como el Instituto Interuniversitario de Filología Valenciana (IIFV) --que conforman las universidades de Alicante, València y Jaume I de Castelló--, que defiende el mantenimiento del topónimo oficial en valenciano 'València' y advierte de que "alterarlo sin criterios filológicos consolidados supone una fractura cultural y lingüística que no tiene justificación alguna".