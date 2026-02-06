El Ayuntamiento de València convoca la 2ª edición del Premio Casa-Museo Blasco Ibáñez para impular "nuevas miradas"

Archivo - Blasco Ibáñez - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha convocado la segunda edición del Premio de investigación Casa-Museo Blasco Ibáñez con el objetivo de "fomentar y premiar la investigación sobre la figura de Blasco Ibáñez, su obra y su legado".

El concurso se ha aprobado en la Junta de Gobierno Local este viernes a través de un acuerdo con las bases de esta convocatoria y con una dotación de 6.450 euros, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Según las normas, podrán optar a este galardón estudios, ensayos, artículos y trabajos de investigación (tesis doctorales, trabajos fin de máster o trabajos fin de grado), inéditos o publicados en los últimos cinco años que, escritos en castellano o valenciano, traten sobre cualquier aspecto de la vida, la obra y el legado plural de Vicente Blasco Ibáñez.

El Ayuntamiento ha recordado que el plazo para presentar las obras a concurso se abrirá al día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOP (Boletín Oficial de la Provincia) y que estos trabajos deberán presentarse en formato pdf en la sede electrónica del consistorio, con certificado digital, y con la instancia 'Premio de Investigación Casa Museo Blasco Ibáñez 2025'.

En cuanto al jurado, encargado de valorar las candidaturas presentadas, lo presidirá el concejal de Acción Cultural y Patrimonio, José Luis Moreno, contará con la participación de una persona representante de la Fundación Centro de Estudios Vicente Blasco Ibáñez, una persona representante de la Universitat de València, personal designado de la Jefatura del Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico del Ayuntamiento de Valencia, y una persona técnica de la Casa-Museo Blasco Ibáñez.

De esta manera, se valorará la "originalidad el enfoque metodológico innovador y el rigor científico de los trabajos así como la riqueza y análisis de la documentación utilizada en el estudio, la claridad expositiva y el dominio del lenguaje".