Baldoví cree que "el cambio es posible" en 2027 y que Morant sería "una gran vicepresidenta"

Archivo - El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, atiende a los medios de comunicación - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha asegurado que el cambio político en la Comunitat Valenciana "es posible" en las elecciones autonómicas de 2027, para lo que ha llamado a la izquierda a ser capaces de generar la "ilusión y esperanza" que haga que su electorado no se quede en casa.

Además, ha insistido en que su aspiración y su objetivo es ganar las elecciones y ser el próximo 'president' de la Generalitat, y ha afirmado que estaría dispuesto a gobernar junto al PSPV. "Diana Morant sería una gran vicepresidenta", ha lanzado en alusión a la secretaria general de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades.

Así lo ha manifestado en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum en el que ha contrapuesto el proyecto de Compromís al del Consell que preside el 'popular' Juanfran Pérez Llorca, a quien ha acusado de no estar "a la altura" de la reconstrucción tras la dana por no haber "expulsado" al 'expresident' Carlos Mazón como diputado en Les Corts y porque PP y Vox han clausurado la comisión de investigación en el parlamento valenciano sobre la catástrofe que provocó 230 fallecidos el 29 de octubre de 2024.

De cara a 2027, Baldoví se ha conjurado para construir una alternativa y "un gobierno a la altura de su pueblo", algo que ve posible porque "el escenario está abierto" y Llorca no ha adelantado las elecciones porque "no lo tienen claro" en el PPCV. "Me siento con ganas y con fuerzas para ser el próximo 'president'", ha aseverado, y ha explicado que percibe "el ánimo de la gente" para dar este paso y que se siente en su momento de mayor "madurez política".

Respecto a las listas electorales, ha reiterado que está a favor de una confluencia entre las formaciones a la izquierda del PSOE, siempre que esté liderada por Compromís. "Somos los partidos pegados a los territorios los que estamos demostrando que podemos tener grandes resultados", ha argumentado, y ha augurado que también "hay votantes decepcionados con el PSOE" que podrían dar su voto a Compromís.

Según ha explicado, las primeras medidas que impulsaría como 'president' serían "honrar de manera decente a los familiares de las víctimas de la dana", en lugar de haber clausurado la comisión de investigación en Les Corts; aprobar una ley que derogue "todas las medidas del PP que han supuesto recortes de derechos de los valencianos, sin miedo"; reforzar los servicios públicos valencianos, para acabar con la "sensación de abandono de la sanidad y la educación", y "hoy mismo" decir "sí" a la reforma de la financiación autonómica propuesta por el Gobierno.

(((Seguirá ampliación)))

