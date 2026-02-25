Bernabé, sobre los menores detenidos por una presunta violación: "Más que nunca tenemos que apostar por la coeducación"

Archivo - La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, saluda a agentes de cuerpo de la Policía Nacional en imagen de archivo - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha pedido este miércoles apostar "más que nunca por la coeducación" ante la detención de tres menores --dos de 14 años y uno de 15, junto con otro inimputable de 13-- por presuntamente violar a una compañera de instituto en València.

Agentes del GRUME de la Policía Nacional han detenido a los tres menores adolescentes por unos hechos ocurridos el pasado 10 de febrero, cuando los arrestados presuntamente agredieron sexualmente a otra menor en los baños de un centro comercial. Se les considera presuntos autores de una agresión sexual con penetración a menores de 16 años y un delito contra la intimidad y revelación de secretos ya que la grabaron sin permiso y mostraron las imágenes a terceros.

Los tres han quedado en libertad vigilada y se les ha impuesto la prohibición de comunicación con la víctima y aproximarse a ella a menos de 50 metros, según ha avanzado Las Provincias.

Preguntada por estos hechos, Bernabé, que ha visitado en Picanya (Valencia) la obra de reconstrucción de la pasarela Maria Cambrils afectada por la dana, ha eludido pronunciarse sobre el suceso en sí, ya que es un caso judicializado, pero ha asegurado que se trata de un "hecho terrible".

"Creo que más que nunca tenemos que abundar y apostar por la coeducación, por la educación en igualdad y, sobre todo, tenemos que proteger a nuestros menores de unos entornos digitales que pueden ser extremadamente dañinos y peligrosos", ha subrayado Bernabé, para quien hay que "regular" y "poner coto" al consumo de la pornografía en las redes por parte de los menores y al acceso a las redes sociales "de manera totalmente indiscriminada" por los adolescentes.

En esta línea, ha hecho un llamamiento "a todos los responsables públicos" porque "es imprescindible proteger a nuestras hijas y a nuestros hijos de los entornos digitales peligrosos, tóxicos, dañinos, que suponen una perversión de las relaciones entre los hombres y las mujeres, entre los niños y las niñas".

Y al respecto, ha sostenido que ahora hay "una oportunidad inmediata, fácil, sencilla" porque el Gobierno ha propuesto una regulación y una legislación "adecuada para proteger a nuestros menores de esos entornos digitales".

Ante la próxima celebración del 8M, Día Internacional de la Mujer, la delegada sostiene que "más que nunca es imprescindible poner el foco en los peligros a los que las mujeres también estamos sometidas en los entornos digitales, en el acoso digital y en las relaciones entre los jóvenes y especialmente en los entornos digitales".