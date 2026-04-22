Bétera congrega a profesores, alumnos e intérpretes de música de viento metal en el iBrass Congress

Archivo - Imagen de archivo de un músico. - Christophe Gateau/dpa - Archivo

VALÈNCIA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Bétera (Valencia) se convertirá, del 24 al 26 de abril, en "epicentro internacional" de la música de viento metal con la celebración de una nueva edición del iBrass Congress, una cita que reunirá a profesores, alumnos e intérpretes procedentes de distintos países.

Organizado por Spanish Brass y con el soporte del Ayuntamiento, el congreso tendrá lugar en el Centro Artístico Musical de Bétera y contará con una completa programación centrada en el trombón.

Durante tres días se desarrollarán calentamientos colectivos, masterclass, talleres, conferencias, exposiciones y conciertos impartidos por reconocidos intérpretes internacionales.

El programa de conciertos incluirá tres actuaciones abiertas al público. El viernes 24 de abril a las 20:30 horas actuará el Szeged Trombone Ensemble, conjunto formado por ocho trombones y referente en la escena musical húngara.

El sábado 25 será el turno de la Banda Sinfónica del Centro Artístico Musical de Bétera, dirigida por Jose I. Blesa Lull, que acompañará a los solistas Oliver Devaure, Nadia Giner y Víctor Álvarez Alegría, junto al quinteto Spanish Brass.

El encuentro concluirá el domingo 26 de abril a las 19:30 horas con la actuación del Coro de Trombones del iBrass Congress Junior, integrado por alumnado participante en esta modalidad formativa.

Tras su intervención, cerrará el evento el grupo The Sir Aligator's Company, que propone un repertorio que fusiona rock, pop y soul desde una formación de base clásica.

Todos los recitales tendrán lugar en el Auditorio de la Casa de la Cultura de Bétera y serán de acceso libre hasta completar aforo.

El iBrass Congress - Bétera "reafirma así su posición como una de las principales citas internacionales dedicadas al viento metal, consolidando a Bétera como punto de encuentro para músicos y aficionados", subraya la organización en un comunicado.