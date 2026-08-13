La Biblioteca Valenciana presenta la programación de sus clubes de lectura para la temporada 2026-2027

Biblioteca Valenciana - GVA

VALÈNCIA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu ha presentado las obras que centrarán las sesiones de sus clubes de lectura durante la temporada 2026-2027. La iniciativa ofrece una selección de títulos que abarca diferentes géneros, periodos históricos y corrientes literarias, con el objetivo de "favorecer el acercamiento a la cultura y el intercambio de experiencias entre los participantes".

Así lo ha informado la Generalitat en un comunicado, en el que ha indicado que los clubes "convierten la lectura individual en una experiencia colectiva, favorecen el pensamiento crítico y contribuyen a consolidar comunidades lectoras estables en torno a las bibliotecas".

La Biblioteca Valenciana cuenta actualmente con dos clubes de lectura: en Valenciano, que se reúne los miércoles de 18.30 a 20.00 horas; y el de Clásicos Universales, cuyas sesiones tienen lugar los jueves, también de 18.30 a 20.00 horas. Las reuniones de ambos se celebran en la Celda A del Monasterio de San Miguel de los Reyes.

CLÁSICOS UNIVERSALES

La programación prevista para el Club de Lectura de Clásicos Universales incluye 'La Odisea', de Homero el 1 de octubre de 2026; 'Rebeca', de Daphne du Maurier, el 26 de noviembre de 2026 y 'A sangre fría', de Truman Capote el 28 de enero de 2027;

La obra 'Persépolis', de Marjane Satrapi protagonizará el Club el 4 de marzo de 2027; 'El gran teatro del mundo', de Pedro Calderón de la Barca el 15 de abril de 2027; 'El maestro y Margarita', de Mijail Bulgákov el 20 de mayo de 2027 y 'Yo, robot', de Isaac Asimov el 17 de junio de 2027.

CLUB DE LECTURA EN VALENCIANO

Las lecturas programadas para la próxima temporada son, el 11 de noviembre de 2026, 'Matèria de bretanya' de Carmelina Sánchez-Cutillas. El 20 de enero de 2027, 'Gramàtica dels gira-sols' de Elvira Cambrils.

Para el 10 de marzo de 2027, se ha escogido 'El dia de demà' de Teresa Broseta; para el 12 de mayo de 2027, 'La mare' de Emma Zafón y el 9 de junio de 2027 'La mirada de l'impostor', de Silvestre Vilaplana.

DOCE EDICIONES DEL CLUB DE CLÁSICOS

El Club de Lectura de Clásicos Universales celebrará su duodécima edición entre octubre de 2026 y junio de 2027. Desde su creación, esta iniciativa proporciona a los lectores un "espacio propio" donde "escuchar y hablar" de literatura.

La programación, realizada junto a sus integrantes, mantiene el mismo número de obras que la temporada anterior y presenta una selección variada en géneros, épocas y estilos. Según ha informado la administración, tanto la extensión de los libros, como la proximidad de determinadas efemérides o acontecimientos a la fecha de cada sesión, se han tenido en cuenta para establecer la "secuencia" y el "ritmo" de las reuniones.

El ciclo comenzará con el clásico 'La Odisea', de Homero, para "aprovechar el interés que ha despertado la nueva producción cinematográfica de Christopher Nolland", y concluirá con 'Yo, robot', de Asimov, un clásico de la ciencia ficción, que "permitirá reflexionar sobre los retos que plantea la inteligencia artificial".

Una de las principales novedades del club de lectura será la incorporación de la novela gráfica con 'Persépolis', de Marjane Satrapi. Aunque se trata de un género "relativamente joven", la novela gráfica ha adquirido un "reconocimiento creciente" en bibliotecas e instituciones culturales.

Como ha señalado, el reciente fallecimiento de la autora y la vigencia de una obra que aborda la historia contemporánea de Irán, la represión política y la situación de las mujeres hacen "especialmente oportuna" su lectura.

La programación incluye, asimismo, la lectura de 'El gran teatro del mundo', de Pedro Calderón de la Barca, uno de los autos sacramentales "más conocidos" de la literatura española. Su elección mantiene también un "vínculo especial" con el Monasterio de San Miguel de los Reyes, donde la obra fue representada hace veinte años.