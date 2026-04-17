La Bienal Internacional de Cerámica de Manises impulsa la 42ª edición de Pechakucha Night Valencia
VALÈNCIA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -
La sede de Velluters de la Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASD) de Valencia recibirá la nueva edición, el próximo jueves, 23 de abril, desde las 18 horas, la 42ª de PechaKucha Night Valencia. Esta nueva edición de PechaKucha Night, realizada en colaboración con la Bienal Internacional de Cerámica Manises, su Museo de Cerámica, consistorio y EASD Valencia, estará centrada en la relación entre cerámica, diseño e innovación.
El encuentro servirá como acto de apertura de la programación de la Bienal Internacional de Cerámica que reunirá, entre abril y julio, a figuras clave del arte y el diseño, junto a nuevos talentos, en un recorrido que conecta tradición, industria y experimentación cerámica. La nueva edición de la Bienal convertirá la ciudad de Manises en un punto de encuentro para el arte, el diseño y la reflexión en torno a la cerámica contemporánea, a través de conferencias, mesas redondas, exposiciones, proyecciones y visitas guiadas, ha informado la organización.
La edición 42 de PechaKucha Night se iniciará el jueves 23 de abril a las 18 horas con la mesa redonda 'Patrimonio gráfico cerámico', que contará con la participación de los diseñadores Juan Nava y Juan Salvador y el restaurador Duccio Sanesi. El encuentro se completará con la presentación de nueve proyectos en torno a la cerámica en formato PechaKucha Night.
En esta ocasión, los participantes serán Ximo Roca (diseñador), Xavier Monsalvatje (ceramista y autor del cartel oficial de PechaKucha Night 42), Xavier Claur (ceramista), Carla Alcalá (investigadora cerámica en la UPV), Fina Alarcón (Máster en artesanía, diseño y producción sostenible EASD/EASC), Cristina Fabuel (ITC), Eugenia Boscá (ceramista), Ana Illueca y Melisa Inga (Proyecto Chulucanas, Perú) y Alicia González (directora de Comunicación en Lladró).
La velada finalizará con un networking en el hall de EASD Valencia con la colaboración de Cerveza Turia y la música del DJ Álex Serrano. La entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo.