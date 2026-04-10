Bomberos rescatan a cuatro gatos y un hámster en el incendio de una vivienda en Alzira

Un bombero del Consorcio Provincial de Valencia rescata a un gato durante una intervención por el incendio de una vivienda en Alzira (Valencia)
Un bombero del Consorcio Provincial de Valencia rescata a un gato durante una intervención por el incendio de una vivienda en Alzira (Valencia) - CPBV
Europa Press C. Valenciana
Publicado: viernes, 10 abril 2026 13:24
Seguir en

    VALÈNCIA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Bomberos del Consorcio Provincial de Valencia han rescatado este viernes a cuatro gatos y un hámster por el incendio de una vivienda en Alzira, en el que no se han registrado daños personales.

   El fuego se ha declarado sobre las 10.33 horas en un piso de la calle Josep Maria Llopico y hasta el lugar se han desplazado cuatro dotaciones de bomberos de Alzira y Cullera, un sargento de Alzira y apoyo de una dotación del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA).

   De esta forma, y aunque no ha habido daños personales, los bomberos sí han rescatado de la vivienda, inundada por humo, a cuatro gatos y un hámster, según ha detallado el Consorcio Provincial.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado

Hemeroteca en Valencià d'Europa Press