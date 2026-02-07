Bomberos rescatan en helicóptero a dos personas heridas en Calles y Bellús

Imagen del rescate - CONSORCIO PROVINCIAL

VALÈNCIA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han rescatado con un helicóptero V-990 a dos hombres heridos este sábado en los municipios valencianos de Calles y Bellús, según ha informado el Consorcio.

En concreto, el primer rescate se trata de un hombre de 73 años, herido en la pierna, que se encontraba realizando la ruta de la Peña, en Calles. A las 11.44 horas se ha recibido el aviso y efectivos del Consorcio han rescatado al varón, que posteriormente ha sido evacuado y trasladado a los servicios sanitarios.

Por otra parte, el segundo rescate se trata de un hombre de 27 años, que se encontraba en la Cova Petxina, en Bellús, herido por una dislocación en el muslo. Los bomberos provinciales han procedido al rescate e, inmediatamente, ha sido evacuado y trasladado a los servicios sanitarios.