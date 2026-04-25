Bomberos sofocan un incendio declarado en una fábrica de corcho en Bonrepòs i Mirambell

Imagen de la nave afectada por el fuego. - CONSORCIO

VALÈNCIA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han sofocado un incendio declarado en la mañana de este sábado en una nave de fabricación de corcho, en la localidad valenciana de Bonrepòs i Mirambell.

Los bomberos han conseguido controlar el fuego a tiempo y solamente se ha visto afectada una máquina, según ha informado el Consorcio.

Para sofocar el incendio, han intervenido cuatro dotaciones de bomberos de Moncada, Burjassot, Torrent y Paterna, con un sargento, un jefe de sector y un oficial.