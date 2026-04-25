Bomberos sofocan un incendio declarado en una fábrica de corcho en Bonrepòs i Mirambell

Imagen de la nave afectada por el fuego.
Imagen de la nave afectada por el fuego. - CONSORCIO
Europa Press C. Valenciana
Publicado: sábado, 25 abril 2026 15:13
Seguir en

   VALÈNCIA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han sofocado un incendio declarado en la mañana de este sábado en una nave de fabricación de corcho, en la localidad valenciana de Bonrepòs i Mirambell.

   Los bomberos han conseguido controlar el fuego a tiempo y solamente se ha visto afectada una máquina, según ha informado el Consorcio.

   Para sofocar el incendio, han intervenido cuatro dotaciones de bomberos de Moncada, Burjassot, Torrent y Paterna, con un sargento, un jefe de sector y un oficial.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado

Hemeroteca en Valencià d'Europa Press