Cae un clan familiar que repartía cocaína y marihuana por la provincia desde Dolores - GC

ALICANTE, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado un punto de distribución de cocaína y desmantelado una plantación de cannabis interior ubicada en un domicilio de la localidad alicantina de Dolores, una operación que se ha saldado con cuatro detenidos que formaban parte del mismo clan familiar.

Las investigaciones se iniciaron el pasado febrero, cuando agentes de Santa Pola (Alicante) obtuvieron información anónima que alertaba que una mujer podría dedicarse a la venta de drogas, concretamente cocaína, en distintos puntos del municipio, llegando incluso a utilizar un polígono industrial para realizar las transacciones, informa el instituto armado.

Los efectivos lograron identificar a la principal investigada: una mujer de 48 años cuyo modus operandi consistía en iniciar su actividad delictiva tras acompañar a su nieto al colegio, desplazándose posteriormente a varias localidades de la provincia de Alicante para reunirse con compradores previamente concertados.

Las vigilancias policiales permitieron confirmar estos hechos, detectándose múltiples ventas de droga en las localidades alicantinas de Santa Pola, La Marina, Elx, San Isidro y Crevillent.

Durante las pesquises, los agentes observaron que de la vivienda de los investigados, ubicada en Dolores, emanaba un fuerte olor a marihuana. También comprobaron que los moradores mantenían medidas de seguridad: siempre permanecía una persona en el interior del inmueble para vigilar la plantación, las sustancias estupefacientes y la infraestructura empleada.

El pasado 23 de febrero, una vez que se pudo acreditar los hechos delictivos a los investigados, se realizó una entrada y registro en la vivienda. Como resultado se intervinieron 330 gramos de cocaína en roca, una plantación interior con 80 plantas adultas de marihuana en fase de secado, 451 gramos de cogollos de marihuana, 14 gramos de hachís y varias dosis de cocaína preparadas para su venta.

La operación se saldó con la detención de los responsables: cuatro miembros de un clan familiar de entre 19 y 48 años, todos residentes en Dolores, como presuntos autores de un delito contra la salud pública por el cultivo y tráfico de drogas, así como otro por defraudación de fluido eléctrico por haber hecho un enganche ilegal al suministro de luz para utilizar en la plantación de marihuana.

Los detenidos fueron puesto a disposición de la sección civil y de instrucción del tribunal de instancia de Orihuela (Alicante), que decreto su puesta en libertad con medidas cautelares a la espera de juicio.