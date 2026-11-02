Cae un punto de venta de heroína y cocaína en las Casitas Rosas con seis detenidos

VALÈNCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado un punto de venta de droga y han detenido a seis personas, cuatro hombres y dos mujeres de entre 23 y 56 años, en la zona de las Casitas Rosas de València, como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

Los arrestados tenían un claro reparto de tareas: mientras las dos moradoras controlaban los accesos desde el balcón, los otros cuatro hombres se encargan de captar a posibles compradores y guiarles hacia el punto de suministro. En la vivienda se hallaron casi 12 gramos de heroína distribuidos en dosis, así como dos básculas de precisión y casi 5.000 euros en metálico, informa Jefatura.

La investigación se inició tras detectar los agentes de la comisaría del Marítim una actividad continuada de venta de sustancias estupefacientes desde una vivienda ubicada en las Casitas Rosas. Se establecieron varios dispositivos durante septiembre, centrados tanto en el inmueble como en las personas que permanecían de forma habitual en sus accesos y calles próximas.

Las vigilancias policiales permitieron verificar un claro reparto de funciones entre los investigados. Las dos mujeres residentes en la vivienda controlaban el entorno desde el balcón, comunicándose con los colaboradores situados en la calle.

Estos últimos permanecían en el portal o en esquinas próximas, realizaban barridos visuales, contactaban con personas de apariencia compatible con consumidores habituales y, en distintas ocasiones, las acompañaban o indicaban el acceso al inmueble.

De forma paralela se comprobó que numerosos compradores permanecían pocos minutos en el interior del edificio y abandonaban posteriormente la zona con sustancias estupefacientes.

Una vez culminadas las pesquisas, se llevó a cabo una entrada y registro en la vivienda investigada, donde se intervinieron 11,77 gramos de heroína distribuidos en dos bolsas, dos básculas de precisión --una de ellas con restos que reaccionaron positivamente a heroína-- y casi 5.000 euros en efectivo ocultos en varias estancias.

En el interior del domicilio fueron localizadas y detenidas las dos mujeres investigadas, mientras los otros cuatro sospechosos se encontraban en el exterior y también fueron arrestados. La operación se saldó con seis detenidos, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de un delito contra la salud pública.