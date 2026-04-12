Cano destaca el valor turístico y cultural de las Fiestas de Moros y Cristianos": "Nos abren al mundo"

Marian Cano en las Fiestas de Moros y cristianos de Sant Vicent del Raspeig - GVA

ALICANTE, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha asistido este domingo a la Entrada Mora de las Fiestas de Moros y Cristianos de San Vicente del Raspeig, donde ha puesto en valor el papel de estas celebraciones como elemento de proyección turística de la Comunitat Valenciana.

Cano ha señalado que las fiestas "nos abren al mundo y atraen turistas a la Comunitat Valenciana", al tiempo que ha recordado que las fiestas patronales de Moros y Cristianos de San Vicente del Raspeig están reconocidas como Fiesta de Interés Turístico Autonómico, según ha informado la Generalitat.

"Las fiestas representan lo que somos como pueblo, nuestra historia y nuestro carácter abierto", ha dicho la consellera, que ha subrayado que, además, constituyen "un elemento de atracción de visitantes hacia nuestros destinos, así como de diferenciación de nuestro producto turístico, mostrando un pedazo de nuestra historia y nuestras tradiciones".

En esta línea, ha remarcado que los Moros y Cristianos "conmemoran la sucesión de las dos culturas que más han aportado a lo que es hoy la sociedad valenciana" y que han contribuido a perfilar "el carácter de nuestro pueblo, abierto, hospitalario y diverso".

Marián Cano ha incidido en que estas fiestas "tienen un gran potencial para atraer visitantes durante todos los meses del año" y constituyen "un motor económico, social y cultural, ya que aportan singularidad a nuestro destino". Por ello, ha asegurado que desde la Generalitat "vamos a seguir apoyando, promocionando y preservando estas manifestaciones culturales".