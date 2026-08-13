Catalá: "València fue un escenario extraordinario para el eclipse y la gente lo vivió con mucha responsabilidad"

La alcaldesa de València, Mª José Catalá, visita el dispositivo del eclipse en la Malva-rosa - AJUNTAMENT VALÈNCIA

VALÈNCIA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, Mª José Catalá, ha alabado el "civismo" de los valencianos y visitantes que contemplaron el eclipse solar total, ya que ha asegurado que "la gente atendió oportunamente las recomendaciones" y, en general, hubo "una actitud absolutamente tranquila, respetuosa y responsable de los valencianos".

"València fue un escenario extraordinario para vivir un momento histórico, y la gente lo hizo con mucha responsabilidad y con mucha tranquilidad", ha manifestado este jueves en declaraciones a los medios sobre el dispositivo organizado por el Ayuntamiento para contemplar el eclipse, que ella disfrutó desde la playa de la Malva-rosa.

Catalá ha resaltado que la "normalidad" fue la tónica general de la pasada jornada en la ciudad de València, por lo que ha agradecido "el civismo y la actitud absolutamente tranquila, respetuosa y responsable de los valencianos".

Ha destacado que en la Malva-rosa pudo contemplar un momento "precioso" y que "València fue una de las ciudades de España donde, sin duda, el acontecimiento fue más espectacular". "50.000 personas se concentraron en la Malva-rosa, entre 900 y mil en L'Albufera, y allí se vivieron momentos muy bonitos con una actitud muy cívica", ha resaltado.

Es algo que ha relacionado con la planificación durante "meses" del dispositivo municipal del eclipse, con un operativo "muy ensayado" formado por más de 200 personas, similar al que se organiza en cada año en la noche de Sant Joan en la zona de la Malva-rosa.

Respecto al balance, la primera edil ha indicado que hubo "muy pocas cifras", con diez personas atendidas por parte de Cruz Roja y todas las incidencias gestionadas por Policía Local de carácter "leve o menor". También ha señalado que la cantidad de residuos, 7,2 toneladas, supone una sexta parte de los que se recogen en la noche de Sant Joan.