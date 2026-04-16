La catedrática Pilar Roig presidirá la Comisión científico-artística para el 'museo Sorolla' de València

Archivo - La restauradora Pilar Roig. ARCHIVO. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La catedrática del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Universitat Politècnica de València (UPV) Pilar Roig será la presidenta de la Comisión científico-artística prevista con motivo de la exhibición en València de las obras de Joaquín Sorolla procedentes de The Hispanic Society of America.

Así lo establece la resolución publicada este jueves en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) --firmada por la consellera de Cultura, Carmen Ortí--, donde se subraya que "la singular relevancia artística, patrimonial y técnica de la exhibición en la Comunitat Valenciana de las obras justifica la designación de la citada comisión científico".

Se nombra presidenta de la comisión a Pilar Roig Picazo y secretario a Carlos de la Fuente Arévalo, subdirector general de Coordinación Cultural de la Secretaría Autonómica de Cultura, quien actuará con voz pero sin voto.

La composición estará integrada además por Horacio Silva, artista y catedrático de Pintura y Dibujo de la Politècnica; Mercedes Gómez-Ferrer Lozano, catedrática de Historia del Arte de la Universitat de València y académica de San Carlos; José Vicente Navarro Raga, profesor de la Universitat Politècnica de València, miembro del Consell Valencià de Cultura y presidente de Lo Rat Penat; Marta López Ricarte, directora del Museo de la Ciudad --espacio donde se mostrarán las piezas hasta el acondicionamiento del Palacio de Comunicaciones--; Ángel Zaera Casado, director general de la Agencia Tributaria Valenciana; Isabel Justo Fernández, funcionaria del Cuerpo de Ayudantes y Conservadores de Museos del Estado; y Lucía González Menéndez, presidenta de la comisión científica del Consorcio de Museos.

FUNCIONES

Las funciones del órgano son declarar, en su caso, el valor excepcional de la colección; determinar las condiciones esenciales relativas a la conservación, seguridad, transporte, exhibición y restitución de las obras; pronunciarse sobre la adecuación de las medidas de protección, conservación y seguridad previstas, así como sobre la idoneidad del régimen de cobertura propuesto, y otras actuaciones que resulten necesarias para el ejercicio de las funciones atribuidas a la comisión por la normativa aplicable y para la adecuada resolución del expediente.

La comisión tiene naturaleza de órgano colegiado administrativo, adscrito a la conselleria competente en materia de cultura. Podrá reunirse en sesión presencial o a distancia, siempre que quede garantizada la identidad de sus miembros, el contenido de sus manifestaciones, el momento en que estas se producen y la interactividad e intercomunicación en tiempo real.

Para la válida constitución de la comisión se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, de la persona que ostente la Presidencia y de la persona que ostente la Secretaría, o de quienes les sustituyan, y la de, al menos, la mitad de sus miembros con derecho a voto. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los miembros asistentes con derecho a voto.

De cada sesión se levantará la correspondiente acta, que recogerá, al menos, las personas asistentes, el orden del día, las circunstancias de lugar y tiempo, el contenido de los acuerdos adoptados y, en su caso, los votos particulares formulados.

La constitución y funcionamiento de esta comisión no podrá tener incidencia en los créditos de la Generalitat y será atendida con los medios personales y materiales existentes.

El convenio suscrito entre la Generalitat y la Hispanic Society para la cesión de las obras tiene una vigencia de cuatro años, prorrogable por otros cuatro, y se podrá renovar por periodos sucesivos adicionales. La voluntad de ambas partes es que los acuerdos se suscriban durante un mínimo de 15 años.