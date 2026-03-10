CCOO denuncia el "abandono" del personal laboral a extinguir de las resonancias magnéticas de la Comunitat

Archivo - Resonancia magnética en imagen de archivo - HUC - Archivo

VALÈNCIA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO PV ha denunciado que la Conselleria de Sanidad ha abandonado al personal laboral a extinguir subrogado de las resonancias magnéticas de la Comunitat Valenciana.

El sindicato ha indicado en un comunicado que hace cuatro meses se firmó un preacuerdo que debía mejorar sus condiciones laborales de 2025 "y todavía no se han puesto en marcha, ni siquiera se ha convocado la mesa negociadora que permitiría cerrar el acuerdo", ha advertido.

El 25 de noviembre de 2025, el personal de las resonancias suscribió unos preacuerdos para mejorar sus condiciones laborales de ese mismo año, y Sanidad sostuvo que únicamente quedaba pendiente la autorización de la Dirección General de Presupuestos para su formalización definitiva.

Este colectivo, que ya partía de una situación "especialmente precaria", sigue esperando, ha indicado. "Se trata de personal subrogado procedente de la gestión externalizada del servicio de resonancias magnéticas, con condiciones laborales claramente inferiores a las del resto de trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública valenciana", ha añadido.

De hecho, junto con el personal de las farmacias sociosanitarias, constituyen uno de los colectivos con "peores" condiciones laborales dentro del sistema sanitario público. "A pesar de esta situación, este personal fue el último en ser convocado a negociar con la conselleria, y ahora se encuentra nuevamente relegado mientras el resto de colectivos sanitarios tienen mejoras de 2025 y avanzan en otros procesos de negociación", ha criticado.

"La situación resulta aún más grave porque este personal también ha sido excluido del proceso de estatutarización que actualmente negocia el Gobierno valenciano, un proceso que sí se está planteando para el resto de personal subrogado de concesiones administrativas", ha apostillado. "Esta exclusión deja a estos trabajadores y trabajadoras en un limbo jurídico y laboral, sin integración en el sistema estatutario y sin mejoras en sus condiciones", ha incidido CCOO.

El sindicato ha recordado que detrás de esta situación "hay profesionales que llevan años sosteniendo un servicio esencial para el sistema sanitario público" y ha exigido a la Administración que deje de demorar las soluciones y aplique la misma agilidad que ha demostrado en otros procesos negociadores.