Cerca de 60.200 personas, un 11% más, participan en la primera jornada de la Ofrenda a la Mare de Déu

Varias falleras durante la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados, a 17 de marzo de 2026, en València. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 60.170 personas desfilaron este martes en la primera jornada de la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados, uno de los actos más esperados y emotivos del programa fallero.

Según las cifras facilitadas por el Ayuntamiento de València, este número representa un aumento de un 11% respecto al mismo día del año anterior (6.015 participantes más).

Desde el consistorio detallan que del total de personas que tomaron parte en la ofrenda floral, 55.477 fueron falleros y falleras --12.237 infantiles y 43.420 mayores--, mientras que 4.693 eran músicos.

Como marca la tradición, el primer día de 'l'Ofrena' se cerró con la entrada en la plaza de la Virgen de la Fallera Mayor Infantil de Valencia, Marta Mercader. Tanto ella como su Corte de Honor fueron recibidas, además, anoche por el arzobispo de Valencia, monseñor Enrique Benavent, en la Basílica de la Virgen de los Desamparados.

Una vez en la Basílica, las falleras realizaron la ofrenda de su ramo ante la imagen de la Mare de Déu que preside el altar en un acto presidido por el arzobispo en el que también estuvieron presentes el rector y el vicerrector, Melchor Seguí y Álvaro Almenar, respectivamente.

A lo largo de la tarde, el acto acumuló retrasos respecto al horario previsto y la Fallera Mayor Infantil entró a la plaza de madrugada, sobre las 02.20 horas, una hora y veinte más tarde de lo que indica el programa oficial de las Fallas 2026.

Fuentes municipales han defendido que el acceso a la Plaza de la Virgen fue "fluido" durante toda la jornada y "no hubo parones". Asimismo, apuntan, las vallas embridadas "funcionaron bien como en años anteriores" y los pasos peatonales bidireccionales se ampliaron hasta cuatro, dos por cada vía.

Por tanto, hacen notar que lo que ha habido es un aumento de los participantes, puesto que 6.000 falleros más acudieron a ofrecer sus ramos para elaborar el manto de la patrona.

Sin embargo, el concejal de Compromís Pere Fuset ha manifestado que en estas "Fallas del colapso no sorprende que se haya igualado el récord de retraso en la ofrenda a pesar de ser laborable". "Pero es absolutamente inadmisible que esta acabe pasadas las tres de la madrugada y que miles de persones estuvieran horas de plantón por falta de previsión", ha censurado.

A su parecer, "se repite lo que pasó en las Fallas de 2024, pese a no ser un día festivo, y se confirma que solo las lluvias, con la reducción de participantes, evitaron que se diera el pasado año".

"PASARELA PEATONAL"

Desde Compromís recuerdan que han reiterado su propuesta de recuperar la pasarela peatonal que durante años "se mostró efectiva" para evitar las continuas interrupciones, pero el PP, "una vez más, ha demostrado su sectarismo al rechazar la propuesta sin planificar ninguna alternativa".

"Lo más indignante --continúa el edil-- es escuchar cómo niegan la realidad y dicen a los medios que el retraso era de pocos minutos, cuando a primera hora de la tarde ya superaba la hora y fue aumentando durante la jornada por interrupciones del recorrido y un no contemplado aumento del censo".

"Situaciones como estas o los problemas en la recogida del Ninot son la muestra de que el gobierno municipal está más centrado en la foto que en la gestión", concluye Fuset.