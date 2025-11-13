Cinco detenidos acusados de robos con fuerza y violencia en vehículos y comercios de Almoradí (Alicante)

Cinco detenidos acusados de robos con fuerza y violencia en vehículos y comercios de Almoradí - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Local de Almoradí (Alicante), han detenido a cinco personas de entre 19 y 31 años acusadas de estar implicadas en una serie de robos con fuerza y violencia en vehículos y establecimientos comerciales del municipio.

El pasado 28 de octubre, tras detectarse un aumento de denuncias por robos en distintos puntos de la localidad, los agentes del Área de Investigación de la Benemérita de esta población iniciaron una investigación para esclarecer los hechos.

Debido a las características de los delitos cometidos, los investigadores diseñaron un dispositivo específico de vigilancia para identificar y localizar a los autores, contando con el apoyo de la Policía Local de Almoradí, cuya cooperación resultó "esencial" para el éxito de la operación, según ha señalado el instituto armado en un comunicado.

Durante una de las patrullas de control, varios agentes de paisano sorprendieron a dos de los sospechosos in fraganti cuando presuntamente accedían al interior de un vehículo estacionado, por lo que fueron detenidos de inmediato.

Los primeros arrestos permitieron ampliar las averiguaciones, obteniendo nueva información que condujo a la intervención de boletos premiados del sorteo Rasca y Gana de la ONCE, dinero en efectivo y diversos efectos sustraídos. Algunos de estos últimos ya han sido entregados a sus legítimos propietarios.

Estos avances posibilitaron la localización y detención de los otros tres presuntos integrantes del grupo en los días posteriores. Según la Guardia Civil, la banda actuaba "de manera organizada y reiterada, con un reparto de funciones definido entre sus miembros".

Además, los investigadores relacionaron a los detenidos con robos cometidos en varios comercios de la localidad, en los que se produjeron episodios de violencia e intimidación hacia los propietarios.

Finalmente, los cinco arrestados, a los que se les imputan los delitos de robo con violencia e intimidación, robo con fuerza, pertenencia a grupo criminal y receptación, y que contaban con antecedentes por hechos similares, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número dos de Orihuela, que decretó su libertad con medidas cautelares.