El Clínico, primer hospital público de España en incorporar una técnica poco invasiva para el dolor lumbar crónico

La Unidad del Dolor del Servicio de Anestesiología del Hospital Clínico Universitario de València ha incorporado una nueva técnica para tratar el dolor lumbar crónico, siendo el primer centro público del país que la ha realizado. - GVA

VALÈNCIA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unidad del Dolor del Servicio de Anestesiología del Hospital Clínico Universitario de València ha incorporado una nueva técnica para tratar el dolor lumbar crónico y se convierte en el primer centro público en España que la ha realizado.

Se trata de "un novedoso procedimiento, mínimamente invasivo, que tiene como objetivo la ablación del nervio basivertebral (estructura nerviosa intraósea situada dentro de las vértebras de la columna) responsable de dolor lumbar crónico", destaca la Generalitat en un comunicado.

El jefe de esta Unidad del Dolor, el doctor Carlos Tornero, ha señalado que la introducción de la ablación del nervio basivertebral "permitirá aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida de pacientes con dolor vertebrogénico, quienes hasta ahora no habían encontrado otras soluciones efectivas a su problema de salud".

Para llevar a cabo este tratamiento, la Unidad del Dolor del Servicio de Anestesiología ha debido obtener la certificación y acreditación correspondientes. "Se trata de una técnica ambulatoria que no requiere ingreso hospitalario. Los estudios previos realizados en Estados Unidos han confirmado su seguridad, eficacia y duración, convirtiéndose en una opción de tratamiento para los pacientes con dolor lumbar crónico" ha destacado el doctor Tornero.

En este sentido, ha explicado que los pacientes candidatos a este procedimiento han de presentar un "dolor lumbar axial, con limitaciones a la flexión y con cambios Modic I o II en la resonancia magnética".

El procedimiento se realiza bajo sedación profunda con anestesia local. Mediante radiología se visualizan las áreas a intervenir y se realiza el procedimiento que globalmente tiene una duración de entre 70 y 90 minutos.

Entre las principales ventajas, se encuentran la eliminación del dolor lumbar bajo, evitando cirugías invasivas que hasta la fecha implican grandes incisiones y días de estancia hospitalaria. Al tratarse de un procedimiento poco invasivo, permite reincorporarse a la actividad laboral en pocos días. Además, tal y como ha explicado el doctor Tornero "disminuye los requerimientos de analgésicos potentes orales y mejora la calidad de vida".

MÚLTIPLES TÉCNICAS INTERVENCIONISTAS

La Unidad del Dolor del Hospital Clínico de València, ubicada en el Hospital Malvarrosa, se encarga de atender a pacientes con dolor crónico, que es aquel que tiene una duración superior a seis meses. Para ello, cuenta con una cartera de servicios que se compone de múltiples técnicas intervencionistas, como bloqueos, infiltraciones, técnicas discales, radiofrecuencia, epiduroscopia y neuromodulación, además, destaca como centro de excelencia en terapia intratecal.

La Unidad ha sido pionera en los últimos años en la aplicación de técnicas de neuromodulación no invasiva. Realiza al año alrededor de 2.000 técnicas intervencionistas y registra alrededor de 8.000 consultas relacionadas con el dolor crónico, subrayan desde la Conselleria de Sanidad.