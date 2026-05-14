La Comisión Cívica de Alicante conmemora 50 años con un homenaje al cantautor Adolfo Celdrán - UA

ALICANTE, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Alicante (UA) ha acogido este jueves, en el salón de actos de la Facultad de Educación, el acto conmemorativo del 50 aniversario de la Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria Histórica. La iniciativa, organizada por el Archivo de la Democracia de la institución académica y la propia entidad, ha incluido un homenaje al cantautor Adolfo Celdrán, bajo el título de 'Al borde del principio', en el que han actuado Inma Serrano, Román López y Anita Antón.

El evento se ha iniciado con la bienvenida institucional por parte de la vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, Catalina Iliescu, quien ha estado acompañada por el decano de la Facultad de Educación, Juan Manuel Cortell.

En su intervención, Iliescu ha repasado algunos de los "hitos destacados" de la trayectoria de la Comisión Cívica, de la que ha manifestado que "sus integrantes y sus victorias son esenciales para la salud mental y social de Alicante".

"Con ello, habéis despertado las conciencias de mucha gente gracias a la infinidad de actividades realizadas", ha apostillado, para luego afirmar que son "armas de construcción masiva contra la desmemoria" y que "hay una frase que dice que si la justicia no hace memoria, la memoria ha de hacer justicia". "Vosotros sois un claro ejemplo de ello", ha sentenciado.

Por su parte, Cortell ha enfatizado la "idoneidad del emplazamiento" para el acto en la Facultad de Educación: "Aquí es donde formamos a los futuros maestros y maestras, las personas de las que dependerá la educación de nuestros hijos y, por ello, es importante que conozcan vuestra actividad, porque está basada en valores como el respeto, la libertad, la convivencia y la justicia social, valores esenciales para construir una sociedad mejor".

"RECONOCIMIENTO"

A continuación, se ha repasado la trayectoria, la "importancia" y el "reconocimiento" de la Comisión Cívica con intervenciones de Emilio Rosillo Clement, director del Archivo de la Democracia, quien ha dirigido las intervenciones de Paco Moreno Sáez, encargado de realizar un recorrido por los 50 años de historia de la entidad para abordar el "legado artístico y cultural" desarrollado a lo largo de estas décadas.

También las de José Carlos Rovira, profesor emérito de Literatura Hispanoamericana en la UA, que ha conducido el homenaje al cantautor Celdrán, "figura destacada de la canción de autor y de la memoria cultural y democrática", subraya la institución académica en un comunicado.

La celebración ha concluido con un concierto en el que han participado los cantautores Anita Antón, Román López e Inma Serrano, quienes han compartido escenario con Celdrán en la parte final del recital.