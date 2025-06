Compromís critica la "censura" de carteles con los lemas 'Mazón dimissió' y 'Vox Cómplice' en su oficina en Corts

La Presidencia de la cámara asegura que, "tras reiteradas peticiones, se ha hecho cumplir la resolución que está en el reglamento"

VALÈNCIA, 20 (EUROPA PRESS)

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha criticado la "censura" que, a su juicio, la presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox) y la mayoría de la Mesa del Partido Popular han practicado al "tapar" los carteles que se exhibía en las ventanas de sus oficinas en el parlamento en los que se podían leer los lemas 'Mazón dimissió' y 'Vox Cómplice'.

Según explica el portavoz de la coalición en un comunicado, desde hace unos meses, las ventanas de las oficinas del Grupo Parlamentario de Compromís mostraban carteles donde se leía 'Mazón Dimisión', 'PP responsable' y 'Vox Cómplice' colocados por los trabajadores del Grupo Parlamentario en su puesto de trabajo. Esta mañana unos operarios han instalado unos vinilos rojos para tapar las ventanas de las oficinas de los trabajadores.

Para Baldoví, "es una vergüenza que se gasten dinero público en tapar las verdades que comparte una amplia mayoría de la sociedad valenciana".

"PP y Vox no soportan la libertad de expresión y hacen del autoritarismo y la censura su manera de funcionar. PP y Vox pueden intentar esconder los carteles colgados en nuestro grupo parlamentario pero no podrán tapar que un 90% del pueblo valenciano quiere la dimisión de un Mazón que con su negligente gestión no evitó la muerte de 228 personas. No podrán tapar que Vox es cómplice del peor presidente de la historia valenciana", asevera.

Y añade: "Las Corts tendrían que ser la casa de todos los valencianos y valencianas y lo único que queremos Compromís es representar a esa amplía mayoría que quiere que un negligente como Mazón deje de ser Presidente y que se acabe este gobierno de la vergüenza de PP y Vox".

Compromís argumenta que tanto la normativa europea como española de Salud laboral establecen que los espacios de trabajo tienen que contar, siempre que sea posible, con luz natural.

Por eso el grupo presentará un escrito a la Mesa de las Corts para identificar el responsable de la decisión y para defender el derecho a la libertad de expresión del Grupo Parlamentario.

Por su parte, fuentes de Presidencia de Les Corts han señalado que se pidió la retirada de estos carteles de manera verbal a Compromís porque "con este tipo de actos se vulnera el reglamento" de la cámara. En concreto, aluden a la Resolución de Presidencia 3/V del 5 de marzo de 2003 y la 1/VIII de 17 de abril de 2012.

Posteriormente, se repitió la solicitud por escrito desde la Mesa y también al síndic por boca de la propia presidenta. Estas fuentes explican que se citó al síndic de Compromís a una reunión con la presidenta en presidencia y, "tras esperar una hora, Baldoví no asistió".

"Y SI NO QUÉ"

Según la Presidencia de Les Corts, "se volvió a requerir en la junta de Síndics posterior la retirada de los carteles, petición a la que el sindic de Compromís respondió 'y si no qué'".

"Finalmente, y tras reiteradas peticiones, hemos hecho cumplir la resolución que está en el reglamento", concluyen.