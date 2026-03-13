Compromís lamenta el "sainete" y el "caos" de los Cercanías: "Se han vuelto a ir sin una solución"

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, ante la Estación del Norte de la ciudad. - COMPROMÍS

VALÈNCIA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz municipal de Compromís, Papi Robles, ha lamentado el "sainete" y el "caos" de los trenes de Cercanías porque, a su parecer, tanto la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, como la alcaldesa de València, María José Catalá, "se han vuelto a ir sin una solución".

De esta manera lo ha expresado Papi Robles después de que los trenes de Cercanías de las líneas C1 y C2 que llegan desde la zona sur a València continuarán --tal y como ha sucedido ya hoy-- sin llegar a la Estació del Nord durante las horas inmediatamente anteriores y posteriores a les 'mascletaes' falleras en la Plaza del Ayuntamiento. Se mantendrá, además, el servicio de autobuses lanzadera que ha puesto en marcha la Generalitat para desplazar a los viajeros hasta el metro de Torrent Avinguda o la EMT en La Torre, según ha acordado la Junta Local de Seguridad.

Esta reunión había sido convocada este viernes por la tarde de manera extraordinaria y de urgencia a raíz de las discrepancias que han mantenido el Ayuntamiento de València, Delegación de Gobierno y Renfe durante los últimos días.

La portavoz de Compromís ha señalado que "hace más de un año" que se sabe que "este momento llegaría". A su juicio, "escuchar a dos representantes públicos responsables de la seguridad de esta ciudad decir que 'el año que viene ya lo veremos' o 'vuelva usted mañana' nos deja anonadados". "Todos sabían desde el año pasado que eso pasaría porque lo vimos en imágenes y no es de recibo que la respuesta de Catalá sea ya el año que viene volveremos a hablar", ha afeado.

Pero, ha continuado, "además, la seguridad ha de primar y los servicios públicos han de primar", al tiempo que ha subrayado que "esta solución debería haber estado puesta en la mesa desde hace meses". Dicho esto, Robles ha comentado que entiende "porque la gente está muy decepcionada con la política cuando se ven estas imágenes". "Puedo entender aquellas personas que piensan que para qué sirve la política si no es para dar respuestas, viendo unas imágenes como la que acabamos de ver", ha abundado.

También, Robles ha añadido que, "si esta es la respuesta que se da ante la necesidad de seguridad que necesita esta ciudad, conecta directamente con lo que pasó en la dana". Y ha apuntado: "Necesitamos responsabilidad y manos a la obra".

"NECESITAMOS RESPONSABILIDAD Y MANOS A LA OBRA"

En esta línea, Robles ha insistido que "necesitamos responsabilidad y manos a la obra" porque, según ha dicho, "los técnicos han hecho su trabajo y hay unas recomendaciones claras para que en València se pueda disfrutar de las Fallas, se pueda ordenar la llegada del transporte público y se puedan asegurar los servicios públicos".

Robles ha recordado que Compromís lanzó una propuesta "que podía dar respuesta a que la gente continuara llegando a València". En concreto, la formación planteó tanto a Catalá como al ministro de Transportes, Óscar Puente, para compatibilizar la seguridad durante las 'mascletaes' de Fallas con el mantenimiento del servicio de Cercanías hasta el centro de la ciudad consistente en establecer un aforo de público en las calles Marqués de Sotelo y Xàtiva.

En este punto, ha afeado que "no se ha escuchado ni una sola palabra, no hay ni una sola medida para cambiar el caos al que nos está abocando Catalá". "Tenemos una alcaldesa que está llevando a València al caos, al colapso y hacia unas Fallas que serán para recordar, pero no por la fiesta, sino por la inseguridad que estamos sufriendo y porque ella está dedicando a hacerse fotos y a despreocuparse de la seguridad de esta ciudad", ha denunciado.

La portavoz municipal de Compromís ha tildado de "sainete" las declaraciones cruzadas entre Bernabé y Catalá durante estos últimos días "que no han dado una solución y que, después de tres horas de reunión, se han vuelto a ir sin solución".

Con todo, ha puntualizado que Compromís tiene "muy claro" que había "posibilidad de trabajar sobre el aforamiento" en salida de la Estación del Norte. "Se podía trabajar sobre eso y los informes técnicos eso marcaban", ha insistido y ha reiterado: "Día 13 de marzo, no hay solución, no hay respuesta. Creo que merecemos unos gobernantes que sí que den respuesta y esperamos que en 2027 lo tengamos arreglado".