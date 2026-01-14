Compromís pide cambiar el nombre del auditorio Julio Iglesias de Benidorm

Archivo - Imagen de archivo de un concierto en el auditorio Julio Iglesias de Benidorm - Roberto Plaza - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Compromís reclama una revisión de los reconocimientos públicos otorgados a Julio Iglesias, como el cambio de nombre del auditorio Julio Iglesias de Benidorm (Alicante), tras las acusaciones al cantante de agresiones sexuales continuadas a extrabajadoras de sus mansiones.

Desde la coalición valencianista señalan que estos hechos, sumados al debate social generado en los últimos meses, obligan a las instituciones a reflexionar sobre la idoneidad de mantener honores y denominaciones públicas vinculadas a determinadas figuras.

En un comunicado, el portavoz de Compromís per Benidorm, Pere Beneito, defiende que los espacios culturales de titularidad pública "no pueden permanecer ajenos a debates sociales tan relevantes como el respeto, la igualdad y la lucha contra las violencias machistas".

Beneito subraya que revisar estos reconocimientos "no supone juzgar una trayectoria artística en su conjunto, sino asumir que las instituciones deben actuar con responsabilidad y coherencia con los valores democráticos actuales".

Desde Compromís recuerdan que los homenajes públicos no son neutros y que mantenerlos implica un posicionamiento institucional. Por eso solicitan la apertura de un proceso participativo para que los y las benidormenses y el sector cultural de la ciudad puedan proponer un nuevo nombre para el auditorio.

En clave estatal, la diputada en el Congreso Àgueda Micó insta al Gobierno a retirar la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes concedida en 1988 por el Ministerio de Cultura. Tras subrayar que las distinciones públicas "no son inmutables", reclama al Ejecutivo central que actúe con coherencia y sensibilidad social, "especialmente en un contexto en el que las instituciones están llamadas a ser ejemplares en la lucha contra el acoso y las violencias sexuales".

Micó también carga contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por defender a Julio Iglesias tras conocerse los casos de acoso sexual: "La violencia machista puede aparecer en cualquier contexto, lo que diferencia a la derecha y a la izquierda es la reacción posterior. Mientras nosotros pedimos revisión, respeto y responsabilidad, ellos siempre optan por el aplauso, la alabanza y la glorificación de los acosadores. Ayuso está haciendo con Julio Iglesias lo mismo con Placido Dómingo".