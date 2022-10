Compromís pide paralizar importaciones de productos agrícolas de Turquía y Egipto y que apliquen mismo criterio que UE

VALENCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís en Les Corts Josep Nadal ha reclamado que se paralicen las importaciones de productos agrícolas de Turquía y Egipto "hasta que no apliquen los mismos criterios para el cultivo que tienen que cumplir las producciones europeas", además de pedir el tratamiento en frío para todas las importaciones agrícolas en la Unión Europea (UE).

En estos términos se ha manifestado el diputado a raíz de las últimas interceptaciones en las fronteras europeas de productos agrícolas de otros países con plagas o fitosanitarios no autorizados en la UE, según ha informado la coalición en un comunicado.

Nadal ha señalado que la política de la UE para impulsar una agricultura más sostenible en el marco de la Estrategia de la Granja a la Mesa supondrá "una reducción del 50 por ciento de los pesticidas químicos peligrosos para el 2030, en un intento para asegurar la salud de las personas que trabajan en el campo, la de las consumidoras y del medio ambiente en general".

No obstante, ha subrayado que estas medidas "tienen una derivada inesperada para las producciones europeas que se compiten en inferioridad con productos de fuera de la UE que no siguen los mismos criterios, y por tanto nos supone un sobrecoste, estas pocas exigencias a los productos importados hace que nos lleguen plagas de otros países que amenazan nuestras producciones".

En este sentido, el diputado de Compromís ha apuntado que "la más famosa" es la del cotonet de Sudáfrica, "además de llegar productos con residuos de fitosanitarios no autorizados en la UE, y poniendo en peligro a nuestra ciudadanía".

"Mientras entren productos de fuera que no sigan los mismos criterios de producción que los nuestros tendremos la extraña paradoja de: por un lado no poder utilizar, por motivos de salud y medioambientales, fitosanitarios para controlar plagas que amenacen nuestros cultivos, y por el otro nuestros puertos son la entrada de esas plagas y de productos que compiten con los nuestros, como los cítricos, contaminados con los plaguicidas que nosotros no podemos utilizar", ha lamentado.

La propuesta de Compromís pide que el tratamiento en frío se generalice para todas las importaciones agrícolas en la UE, con "las mismas condiciones que la más exigente para nuestras exportaciones" y, al mismo tiempo, que se paralicen las importaciones desde Turquía y Egipto "hasta que tengan las mismas restricciones en el uso de fitosanitarios que existen en la UE".