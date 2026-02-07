La Comunitat arranca el fin de semana con rachas de viento muy fuertes y temperaturas en descenso

Amanecer en València - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana vivirá un sábado con rachas muy fuertes de viento del oeste por la mañana y las temperaturas irán en descensos a lo largo del día, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta jornada, además, habrá un cielo poco nuboso, que aumentará a partir del mediodía de sur a norte a muy nuboso o cubierto con precipitaciones en el interior de la mitad norte por la tarde, probables en el resto de manera dispersa, salvo en el extremo sur.

La cota de nieve se sitúa en torno a 1200-1600 metros. Por su parte, las temperaturas irán en descenso. Alicante registrará una máxima de 16°C y una mínima de 10, los termómetros en València serán totalmente similares, mientras que en Castellón cifrará una mínima de 8 y podrá alcanzar una máxima de 17.

Concretamente, el viento irá de moderado a fuerte del oeste, con rachas muy fuertes por la mañana, tendiendo por la tarde a variable flojo a moderado.