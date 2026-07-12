La Comunitat Valenciana registra otra noche tórrida con mínimas de 27,6 grados en Benidorm

Archivo - Imagen de archivo de la playa del Mal Pas en Benidorm (Alicante) - TURISME COMUNITAT VALENCIANA - Archivo

VALÈNCIA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Varias localidades de la Comunitat Valenciana han registrado una nueva noche tórrida durante la madrugada de este domingo, con temperaturas mínimas por encima de 25 grados: 27,6ºC en Benidorm, 26ºC en Sollana o 25,1ºC en Xàbia.

Por debajo de 25 grados se han mantenido las mínimas en València (24,7ºC), Miramar (24,6ºC), Oliva (24,2ºC), Pego (23,9ºC), Sagunt (23,8ºC), aeropuerto de Valencia (23,7ºC), Novelda (23,5ºC), Torreblanca (23,4ºC), Rojales (23,3ºC), Castelló de la Plana (23,1ºC) o Alicante (23º), detalla la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Estas temperaturas tan elevadas se deben al viento del nordeste, que ha provocado varios efectos encadenados: mínimas altas, sobre todo en zonas de la comarca de la Marina Baixa, mucha nubosidad de tipo bajo en la provincia de Valencia y al norte de Alicante. Mientras tanto, las temperaturas diurnas son más bajas que otras días.

Además, en las zonas marítimas, el viento del nordeste está dando lugar a olas de entre 0,7 y un metro de altura y a banderas amarillas en las playas, donde el mar está más agitado este domingo. Aemet recuerda a los bañistas la necesidad de precaución a los bañistas y de seguir las indicaciones del personal de vigilancia de las playas.