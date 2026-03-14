La Comunitat vive un sábado con rachas de viento muy fuertes y precipitaciones débiles y dispersas

Archivo - Rachas de viento - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana arranca el fin de semana con rachas de viento muy fuertes en el interior del tercio norte y probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas la primera mitad del día, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Para esta jornada, también se espera el cielo nuboso por la mañana, tendiendo a poco nuboso por la tarde. No obstante, la cota de nieve descenderá de 1.800-2.000 metros a 700-900 metros en el interior de la mitad norte al final del día.

Por otra partes, las temperaturas mínimas registrarán cambios ligeros; mientras que las máximas irán en descenso, localmente notable en el interior de la mitad norte.

El viento, asimismo, será flojo del oeste aumentando a moderado del noroeste, con probables rachas muy fuertes en el interior del tercio norte. Alicante registrará una mínima de 11 grados centígrados y una máxima de 19; Castellón, 10 y 17 y Valencia, 10 y 18.