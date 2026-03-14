Una concentración en València exige el cese de la guerra en Oriente Medio: "Pone en peligro a la región"

Imagen de la concentración - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una concentración, convocada por Parar la Guerra, con el lema 'Hay que parar la guerra en Oriente Medio (No olvidar Gaza)', ha denunciado frente a la sede de la Delegación de Gobierno en València "los ataques ilegítimos de Estados Unidos e Israel contra Irán" y ha clamado por "la paz en Oriente Medio", ya que el conflicto "pone en peligro a la región".

Esta es una de las 150 concentraciones programadas a nivel nacional para, a su vez, denunciar el "genocidio de Palestina y sus principales responsables, --Benjamin-- Nentanyahu y el Gobierno de los Estados Unidos". El manifiesto, publicado por Parar la Guerra, fue firmado por 196 organizaciones y 204 personalidades, entre las que destacan Juan José Millas o Miguel Ríos, entre otros.

Durante la concentración, que ha iniciado pasadas las 12 horas, se han escuchado proclamas como "Cada pueblo, cada plaza, todos somos Gaza", "Es el pueblo iraní quien tiene que decidir", "La guerra de Trump la vamos a parar", "Nentanyahu y Trump, al Tribunal Penal", "Viva la lucha del pueblo palestino" o "Nentanyahu genocida".

La portavoz de Parar la Guerra en la Comunitat Valenciana, Lola Minuesa, ha reafirmado la postura de su plataforma, al tiempo que ha denunciado el "genocidio en Palestina y a sus principales responsables". "Dejamos clara nuestra posición en contra del terrorismo y el genocidio. El ataque a Palestina pone en peligro a la región y a la paz mundial y nos comprometemos a no parar hasta detener el conflicto", ha remarcado.

En la lectura del manifiesto, Ferran Melchor, de Esquerra Socialista y Marta López, de Por Un Mundo Más Justo (M+J) han expresado que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán "suponen una violación del derecho y de la legalidad internacional". De la misma manera, han condenado al "régimen criminal de los ayatolás y el asesinato de miles de protestantes en los últimos meses".

Sin embargo, han recalcado que "es el pueblo iraní quien debe decidir su futuro", por lo que, a su juicio, "nada justifica los salvajes bombardeos de Estados Unidos e Israel y el asesinato de cientos de inocentes". "Llamamos a los demócratas a condenar esta agresión y a defender el derecho internacional por una paz justa y duradera en Oriente Medio", han apuntado.

Olga Franco, de Amnistía Internacional, ha subrayado que la guerra entre Estados Unidos e Irán es "un crimen contra el derecho internacional y afecta a todos". "Estamos en peligro porque vulnera los derechos humanos y porque la situación de los civiles es cada vez más catastrófica", ha expuesto.

"PERSONAS ENCARCELADAS POR PROTESTAR"

Miembros de las Juventudes de Unificación Comunista de España (UCE) han mostrado su apoyo a esta causa con la lectura de un manifiesto escrito por la Plataforma Pro Iraní. "Hasta ahora el resultado no ha sido más que la muerte de miles de personas, niños y adultos y una estela de destrucción para Irán", han advertido. Asimismo, los militantes han recordado que "en las cárceles del régimen continúan encarceladas personas por protestar y 26 están condenadas a pena de muerte".

"Hoy estamos aquí para decir con claridad que las guerras no dejan más que muerte, destrucción y tierra arrasada", han destacado y han llamado a la unión: "Quienes amamos la paz somos millones, si nos unimos y alzamos nuestra voz por ella, podemos influir en el curso de los acontecimientos".