Condenan a dos mujeres a seis meses de cárcel por humillar a una compañera de trabajo en Benidorm por su enanismo

ALICANTE 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La sección décima de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a sendas penas de seis meses de prisión y multas de 1.080 euros a dos mujeres tras declarar probado que sometieron a un trato degradante y humillaron a una compañera de trabajo por la acondroplasia --enanismo-- que sufría.

El tribunal declara a ambas autoras de un delito relativo a los derechos fundamentales y libertades públicas y les impone, además, tres años y medio de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito deportivo y de tiempo libre, tres años y medio de alejamiento y prohibición de comunicación respecto de la víctima y la obligación de indemnizarla conjunta y solidariamente con 6.000 euros por daños morales.

En cambio, la Sala ha absuelto a una tercera acusada en el procedimiento al entender que no ha quedado probada su participación activa en las burlas y menosprecios a los que las otras dos sometieron a la perjudicada, entre diciembre de 2020 y julio de 2022, cuando todas ellas trabajaban en el servicio de limpieza de un centro de salud de Benidorm (Alicante).

La sentencia no es firme y puede ser recurrida en apelación ante la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).