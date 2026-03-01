Confiscan más de 15.800 productos pirotécnicos en una operación previa al inicio de las Fallas 2026

La Guardia Civil ha confiscado más de 15.800 productos pirotécnicos en una operación previa al inicio de las fiestas de las Fallas 2026, informa el Instituto Armado. - GUARDIA CIVIL

VALÈNCIA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha confiscado más de 15.800 productos pirotécnicos en una operación previa al inicio de las fiestas de las Fallas 2026, informa el Instituto Armado.

Agentes de las Intervenciones de Armas y Explosivos de la VI Zona de la Comunitat Valenciana han desarrollado esta operación destinada al control del mercado de artículos pirotécnicos, especialmente en lo relativo a su distribución, comercio y adquisición, con el objetivo de luchar contra el tráfico ilícito de estos productos y garantizar la seguridad ciudadana.

Antes del inicio de los festejos, y ante el incremento de la venta de productos pirotécnicos durante estas fechas --en ocasiones incumpliendo lo establecido en la normativa vigente al respecto, enfatiza la Benemérita--, la Jefatura de la VI Zona de la Guardia Civil puso en marcha la operación 'Fallas 2026'.

Tras un periodo de análisis y de realizar las gestiones oportunas, el 24 de febrero de 2026, en una acción coordinada en las tres provincias de la Comunitat Valenciana, agentes de las Intervenciones de Armas y Explosivos procedieron a la inspección de 7 establecimientos que se dedicaban a la venta de productos pirotécnicos.

Como resultado de estas actuaciones, se han intervenido 15.835 productos pirotécnicos con un peso de 52,73 Kg NEC, los cuales incumplían lo establecido en el Reglamento de Artículos Pirotécnicos.

La Guardia Civil destaca, en un comunicado, que este tipo de artículos solo pueden ser comercializados por establecimientos debidamente notificados o autorizados. Además, los productos intervenidos "se encontraban almacenados sin cumplir las condiciones mínimas de seguridad exigidas, lo que suponía un riesgo tanto para los trabajadores como para la seguridad ciudadana".

Este cuerpo de seguridad subraya la importancia de adquirir productos pirotécnicos únicamente en puntos de venta autorizados y de respetar las normas de seguridad establecidas para su uso.