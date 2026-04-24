El Consell aprueba casi medio millón en ayudas para los daños del reventón térmico de septiembre de 2025 en la Vega Baja

Archivo - Daños del temporal en Callosa de Segura (Alicante) - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ALICANTE - Archivo

VALÈNCIA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell ha aprobado las bases reguladoras y el procedimiento para la concesión directa de ayudas por un importe global máximo de 494.678 euros destinadas a paliar los daños que causó el reventón térmico del pasado 8 de septiembre en los municipios alicantinos de Redován, Cox y Callosa de Segura, todos pertenecientes a la comarca de la Vega Baja.

Las ayudas deberán ir destinadas a subvencionar los gastos urgentes y extraordinarios, tanto corrientes como de personal, que hayan tenido que acometer estos ayuntamientos como consecuencia directa del fenómeno meteorológico, así como a compensarles por las actuaciones de emergencia inmediatamente posteriores que fueron necesarias para el restablecimiento de los servicios públicos municipales afectados.

En concreto, tendrán la consideración de subvencionables las intervenciones de emergencia para garantizar la seguridad pública, la reparación de infraestructuras municipales, la restitución de servicios públicos esenciales, los gastos corrientes y de personal derivados de actuaciones urgentes y los trabajos de retirada de arbolado, limpieza viaria y reposición de instalaciones.

Las ayudas que se concedan serán compatibles con otras subvenciones, indemnizaciones, ingresos o recursos que se puedan obtener, hasta el límite del valor del daño producido.

El 8 de septiembre de 2025 se registró un fenómeno meteorológico extremo conocido como reventón térmico o reventón húmedo en la comarca de la Vega Baja del Segura, caracterizado por precipitaciones torrenciales en breve espacio de tiempo y rachas de viento superiores a 120 km/h que provocaron daños generalizados en infraestructuras, instalaciones y servicios públicos municipales.

Este evento meteorológico afectó de forma especial a los municipios de Redován, Cox y Callosa de Segura y produjo la caída masiva de arbolado, daños en instalaciones deportivas, equipamientos e infraestructuras municipales, alumbrado público, redes de saneamiento y mobiliario urbano.

Sus efectos obligaron a las entidades locales a asumir gastos extraordinarios e imprevisibles que exceden su capacidad ordinaria de respuesta presupuestaria.

La magnitud de estos gastos justifica la existencia de razones de interés público, social, económico y humanitario que hacen necesaria la adopción de medidas excepcionales por parte de la Generalitat.