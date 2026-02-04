El Consell destaca que la Volta a la Comunitat Valenciana refuerza la proyección turística internacional

El secretario autonómico de Turismo destaca que la Volta a la Comunitat Valenciana refuerza la proyección turística internacional del territorio - GVA

VALÈNCIA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, ha destacado el "gran impacto promocional turístico" de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026 (VCV), que se celebrará del 4 al 8 de febrero.

José Manuel Camarero, en un comunicado, ha subrayado que la Volta "proyecta la imagen de la Comunitat Valenciana en todo el mundo, al atravesar las tres provincias y retransmitirse en canales internacionales que alcanzan más de 200 países".

En este sentido, ha señalado que "la competición es una plataforma excepcional para mostrar la diversidad de nuestros paisajes, desde la costa mediterránea hasta el interior, así como la riqueza cultural y patrimonial de nuestros municipios". Además, ha destacado que "el público internacional, formado por aficionados al deporte y la naturaleza, contribuye a promocionar la Comunitat Valenciana como un destino ideal para los amantes del ciclismo y del turismo sostenible".

José Manuel Camarero también ha remarcado que la VCV "encaja plenamente con nuestra Estrategia de Sostenibilidad", y ha añadido que "es una palanca extraordinaria para la diversificación turística, la vertebración territorial y la visibilidad de todo nuestro territorio".

Cada etapa de la Volta permite descubrir la variedad paisajística de la Comunitat Valenciana. En esta edición, la carrera mostrará destinos como Segorbe, Torreblanca, Carlet, La Nucia, Teulada o Bétera, desde el litoral hasta los parajes del interior. En este sentido, Camarero ha señalado que "la Volta no solo enseña nuestro territorio, sino que transmite nuestra Actitud Mediterránea, la alegría y hospitalidad que se vive en cada municipio cuando la carrera pasa por sus calles".

Camarero también ha recordado que la Comunitat Valenciana trabaja para consolidarse como "uno de los destinos cicloturistas más atractivos del Mediterráneo". Por ello, ha explicado que "vamos a reforzar este año la promoción del cicloturismo en ferias especializadas de ámbito europeo como Fiets en Wandelbeurs en Países Bajos, Copenhagen Bike Show en Dinamarca, Fiera Cicloturismo en Italia, Bike Expo en Polonia, Pedal Spain en Zaragoza o la feria 2 Ruedas que se celebrará en València".

En este sentido, ha señalado que el cicloturismo es uno de los productos "con mayor proyección en estos momentos" y ha destacado que su desarrollo "contribuye a la desestacionalización, al concentrarse principalmente en temporada baja".

Asimismo, ha subrayado que la desestacionalización es una de las estrategias prioritarias del Consell, destacando que "trabajamos para impulsar la actividad turística durante todo el año, y un evento deportivo de estas características a principios de febrero contribuye a promocionar el destino para disfrutar en cualquier época".

Además, ha remarcado la apuesta del Consell por impulsar un estilo de vida saludable, tanto para residentes como para visitantes, mediante diferentes políticas de fomento de la actividad física y el deporte, como la deducción fiscal por la práctica de actividades deportivas.

VOLTA A LA COMUNITAT VALENCIANA 2026

La Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana 2026 se disputará en cinco etapas que se desarrollan hasta el domingo 8 de febrero: Segorbe-Torreblanca, Carlet -Alginet, Orihuela-San Vicente del Raspeig, La Nucia-Teulada y Bétera-València.

Además, el domingo 8 se celebrará la VCV Féminas, con la participación de los equipos femeninos nacionales e internacionales más destacados. Con ello, la Volta a la Comunitat Valenciana se mantiene como la primera vuelta por etapas del calendario ciclista europeo.