Correctores de las PAU amagan con renunciar en bloque ante el "estancamiento" de la negociación para parar la huelga

Archivo - Alumnos durante la primera jornada de selectividad 2025 en Valencia. ARCHIVO. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Profesorado Corrector de las Pruebas de la PAU, integrada por más de 250 especialistas y constituida ante el "estancamiento" de las negociaciones para desconvocar la huelga indefinida en la enseñanza pública valenciana, advierten que renunciarán en bloque el mismo día de la constitución de los tribunales.

Además, avisan de "la posibilidad de tomar otras acciones más contundentes en lo que respecta a las calificaciones llegado el momento".

En un comunicado difundido este martes, el colectivo reprocha a la Conselleria de Educación su "incapacidad para atender las necesidades de la educación pública valenciana, en la que se incluyen el alumnado presente y el futuro de las PAU, al no querer acceder ni mostrar una mínima flexibilidad en cuanto a las mejoras propuestas por la gran mayoría del profesorado representado por los sindicatos".

En la misma línea, creen que la administración no muestra "una verdadera preocupación por las demandas necesarias relacionadas con el Bachillerato, entre las cuales se incluyen "la bajada de ratios desorbitadas o que no se supriman grupos del Artístico".

También se quejan de la existencia de "aulas no acondicionadas, menosprecio por el valenciano y el currículum, tutorías no remuneradas y con menos horas y profesorado quemado por las exigencias burocráticas".

En este contexto, añaden, el profesorado nombrado para la corrección de las pruebas de Selectividad considera "no presentarse a la constitución de los tribunales, muchas de ellas programadas para el mismo día 2 de junio, la renuncia en bloque el mismo día de la constitución y la posibilidad de tomar otras acciones más contundentes en lo que respecta a las calificaciones llegado el momento".

"SILENCIO" DE UNIVERSIDADES

La asamblea hace también un llamamiento contra "el silencio y la escasa solidaridad por parte de las cinco universidades valencianas públicas --UJI, UPV, UA, UV y UMH-- que, aunque a nivel departamental o algunas facultades, de forma aislada, sí han manifestado un tibio apoyo, deben prestar un auténtico soporte institucional al profesorado corrector y sincero apoyo al alumnado presente y futuro del que se nutren la gran mayoría de nuestras universidades valencianas".

Los especialistas transmiten su "profundo malestar y enfado ante la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades", mientras defienden "la estima y el respeto hacia el alumnado que se presenta a estas pruebas".

"En ningún caso queremos perjudicar ni el futuro de nuestro respuesta de las universidades. Nos vemos obligadas y obligados a tomar estas medidas no políticas, sino reivindicaciones justas por una educación pública de calidad", zanjan.