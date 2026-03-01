Los cortometrajes y 'La cena' alegran al sector valenciano en los Goya

Alex Salu, Arturo Lacal, Jordi Jiménez y Mónica Gallego posan tras recibir el Goya al mejor cortometraje de animación por 'Gilbert', en la 40º edición de los Premios Goya. - Lorena Sopêna - Europa Press

VALÈNCIA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La industria valenciana ha constatado de nuevo en la 40 edición de los Premios Goya que el cortometraje es una de sus grandes bazas al lograr hacerse con tres galardones en la gran noche del cine español. En la categoría de largos, 'La cena', tampoco se fue de vacío y consiguió dos 'cabezones'.

La Comunitat Valenciana llegaba anoche a la gala celebrada en Barcelona con un "récord histórico" de 40 nominaciones, lo que en los días previos a la ceremonia las y los nominados, así como representantes institucionales, ya calificaban de éxito.

Aunque fueron la producción de firma vasca --con 'Los domingos' y 'Mapalomas', principalmente, y murciano, gracias a 'Sorda'-- los que brillaron con más fuerza, la comitiva valenciana pudo celebrar algunos galardones.

En concreto, 'Gilbert' --dirigido por Alex Salu, el valenciano Arturo Lacal y Jordi Jiménez y con la colaboración del Institut Valencià de Cultura (IVC)-- se impuso en la categoría de Mejor cortometraje de animación, mientras que 'El Santo', dirigido por Carlo d'Ursi y producido por las alicantinas Montgó Films y Jaibo Films, con ayudas a la producción del IVC, hizo lo propio en corto documental.

La terna se completa con 'Ángulo muerto', dirigido por Cristian Beteta y producido por la alicantina La Dalia Films, que se llevó el premio a Mejor cortometraje de ficción.

Los creadores Alex Salu, Arturo Lacal, Jordi Jiménez reivindicaron que 'Gilbert' es una historia creada en 'stop motion' y sin necesidad de IA. "Es un corto hecho en stop motion, es decir, con lentitud, con pasión, con reflexión, con amor y con artesanía. Y nada de esto se puede hacer con Inteligencia Artificial", aseguraban al recoger su distinción. Además, recordaron que se conocieron en un taller para desempleados, por lo que reivindicaron la "educación pública y de calidad".

Por su parte, el director de 'El Santo', Carlo D'Ursi aseguró que el proyecto ha sido un "acto de fe", un tema que explora la figura de Don Carlo Fortunato, un médico rural en Senise, Italia, cuya compasión y generosidad lo convierten en un mito local tras su muerte.

"Hace 15 años empecé este proyecto para demostrar que los milagros que atribuían a mi abuelo no existían, para desmentir la existencia de milagros. Y tuve que desdecirme. La bondad, el estar, el cuidar al otro, no tienen nada de sobrenatural, pero son grandes milagros. En estos tiempos tan foscos, reclamo estos pocos segundos que tengo para que pongamos en la agenda la bondad. Creo, sé que puede parecer ingenuo, pero es un gran gesto político", relató.

ALEGATO CONTRA EL ACOSO ESCOLAR

'Ángulo muerto' es una historia que reflexiona sobre el acoso escolar, un tema que su productor José Luis Rancaño, al recoger el Goya, tildó de "tiranía cruel e invisible". "Es una reflexión sobre el acoso escolar, una tiranía cruel e invisible que aterroriza a muchos de nuestros hijos en sus propios colegios e institutos. Una tiranía que debemos combatir entre todos, y quisiera repetir la palabra, entre todos, sin muros ni divisiones, con eficacia y con determinación", remarcó.

Por su parte, la comedia 'La cena', dirigida por Manuel Gómez Pereira y coproducida por la valenciana Turanga Films, con ayudas a la producción del Institut Valencià de Cultura, partía con un total de ocho nominaciones y 'cazó' finalmente dos premios, los de Mejor Guion Adaptado y mejor diseño de vestuario para Helena Sanchis.

La premiada agradeció su distinción "a los maestros que he tenido la suerte de encontrar". Sanchís quiso compartirlo con su equipo sin el que "no hubiera sido posible" y con el director Manuel Gómez Pereira.

"Y agradecérselo a la vida, a los maestros que he tenido la suerte de encontrar, a mis padres, por supuesto, y a mi hijo que me acompaña. Y mil gracias a todos", concluyó.

Finalmente, Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano, guionistas de 'La cena', la cinta que convirtió el Palacio de Comunicaciones de València en el Hotel Palace, destacaron la relevancia de la comedia por contar "cosas que importan".

"Gracias por considerar digna de premio una comedia. A la comedia, al contrario que el cine de autor, no se le da importancia. Y sin embargo, con la comedia se pueden contar muchas cosas que importan. En la cena, nos pareció importante recordar al público de 2026 que Franco fue un dictador y que los dictadores someten a los pueblos a sus caprichos", aseveraron al recibir el premio.

En este sentido, añadieron que los dictadores pueden "organizar una cena, prohibir un idioma, negar la violencia de género, el cambio climático, invadir países, deportar inmigrantes o montar un huracán".

'Los Domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, fue la gran triunfadora de esta edición de los Goya, al ganar las categoría 'grandes': Mejor Película, Dirección y Guión Original, aunque 'Sirat', de Oliver Laxe, se anotó más 'cabezones', con un total de seis.